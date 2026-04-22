22. dubna 2026 9:12
Pro jedny představoval symbol nově nabyté svobody, jiní ho považovali za necitlivý zásah do historické scenérie hlavního města. Tak či tak se dnes jedná o ikonické dílo, jež patří k nejfotogeničtějším stavbám naší metropole. Budova z dílny architektů Franka Gehryho a Vlada Miluniće oslaví letos 30 let od svého otevření. V interiéru lze od 22. dubna zhlédnout výstavu, která představí dosud nezveřejněné archivní materiály, původní vybavení i vstup do technického zázemí domu, kam se běžný návštěvník nedostane.