Taylor Swift proti ochráncům přírody. Aktivisté tlačí na zpěvačku kvůli vystoupení na koňských dostizích

Předmětem sporu jsou dvě písně ze zpěvaččina nového alba Lover, které slíbila na dostizích zazpívat. „Nemůžu se dočkat, až na dostihy dorazí. Tolik jsem o nich slyšela,“ nechala se zpěvačka slyšet pro deník Herald Sun.

Spolek Protection of Racehorses (Ochrana závodních koní) zpěvačku vyzval, aby svou účast rychle odřekla kvůli tomu, že na dostizích má docházet k týrání koní. Komentáře k situaci se sdružují pod hashtagem #NupToTheCup. Na zpěvačku totiž tlačí i fanoušci.



@taylorswift13 I live in Melbourne, I was at the Rep tour here last year, I want you to perform in Melbourne so bad, but not at the Melbourne Cup. Please not the Cup do not do the Cup. We've been trying real hard here to stop the animal cruelty. Please don't. #NupToTheCup