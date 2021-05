Tchaj-wan je země, řekl herec a legendární wrestler. Teď se omlouvá čínským filmovým fanouškům

Herec a wrestlingový zápasník John Cena v rozhovoru v mandarínštině pro tchajwanskou státní televizi nadšeně prohlásil, že Tchaj-wan bude vůbec první zemí, kde již desáté pokračování akční ságy diváci uvidí. Tím naštval své čínské fanoušky, protože Čína vnímá Tchaj-wan jako svou součást, nikoliv jako legitimní zemi.

Kritika na herce se snesla hlavně na čínské sociální síti Weibo. Cena je v zemi velmi populární „západní“ celebritou. Velký podíl má na tom i fakt, že Cena skvěle ovládá mandarínskou čínštinu, což v minulosti dokázal již několikrát.

Herec se naštvaným Číňanům omluvil. „Poskytl jsem k Rychle a zběsile 9 mnoho rozhovorů. V jednom z nich jsem udělal chybu,“ prohlásil herec. Přitom si dával dobrý pozor, aby jméno Tchaj-wanu v omluvě nepadlo. „Je důležité, abych řekl, že velmi respektuji Čínu a čínský lid. Velice své chyby lituji.“

Ne všem je hercova omluva po chuti. „Svět, ve kterém čínská komunistická strana diktuje Američanům, co mají říct, není žádná hrozba ze vzdálené budoucnosti. Děje se to přímo teď,“ napsal na sociální síť Twitter republikánský senátor Marco Rubio.

Rychle a zběsile 9 mělo v Číně premiéru 21. května a už teď má nakročeno ke kasovnímu rekordu. Naopak na Tchaj-wanu, o kterém Cena mluvil, se premiéra kvůli koronaviru nakonec posunula.

Per popular request, here's Mr. John Cena's apology video with English subtitles. I kept all the incoherence in the video, as well as the curious absence of what he's actually apologizing for pic.twitter.com/WmJlRcyOID