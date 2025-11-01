Zemřel francouzský herec Karyo, proslavil se ve filmu Brutální Nikita

  7:41aktualizováno  7:41
Ve věku 72 let zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý z filmu Brutální Nikita či seriálu Nezvěstní. Jeho rodina v prohlášení uvedla, že bojoval s rakovinou.
Tchéky Karyo na červeném koberci během 7. ročníku festivalu Cineroman v Nice...

Tchéky Karyo na červeném koberci během 7. ročníku festivalu Cineroman v Nice (3. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Clovis Cornillac, Felix Bossuet a Tchéky Karyo na předpremiéře filmu Bella a...
Francouzský herec Tcheky Karyo během 8. ročníku festivalu kinematografie a...
Tchéky Karyo (4. února 2018)
Charles Berling a Tchéky Karyo na červeném koberci během závěrečného večera 7....
O jeho úmrtí informovala v pátek večer agentura AFP s odvoláním na jeho agentku Elisabeth Tannerovou.

Z rodného Istanbulu syn řecké matky a tureckého otce zamířil na francouzské filmové plátno jako třicátník a první velký divácký úspěch zaznamenal koncem 80. let s filmem Medvědi, který režíroval Jean-Jacques Annaud a v němž si zahrál lovce šelem, kterého přemůže soucit.

V následujícím desetiletí přišla patrně jeho nejznámější filmová role agenta-náboráře Boba, který ve filmu Luca Bessona přesvědčí mladou narkomanku Nikitu, ztvárněnou Anne Parillaudovou, aby vraždila na zakázku pro tajnou službu.

Herec s pronikavým pohledem byl v roce 1983 nominován na cenu Cézar pro mladou filmovou naději za ztvárnění role gangstera ve filmu Boba Swaina Práskač, píše AFP.

K jeho pozdějším známým filmům patří snímek Jana Kounena Dobrman, kde si zahrál násilnického policistu, další Bessonův film Johanka z Arcu či film o přátelství malého chlapce a psa Bella a Sebastián.

V závěru své kariéry se věnoval spíše seriálové tvorbě. Televizní formát si vyzkoušel například v americko-britské kriminální sérii Nezvěstní premiérově vysílané tři sezony v letech 2014 až 2016.

