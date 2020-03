Teenagerovi se smáli spolužáci kvůli lásce ke knihám. Na pomoc mu přispěchal celý internet

„Čau, já jsem Cal a MILUJU knihy,“ představuje chlapec sám sebe v záhlaví svého instagramového profilu jménem cals_book_account. Chlapcova intelektuální záliba se ale nesetkala s odezvou u jeho spolužáků, kteří ho začali šikanovat. Také si založili chatovací místnost a parodovali jeho příspěvky z Instagramu. Callum pak do místnosti schválně pozvali, aby to všechno viděl.

„Normálně se snažím tolik neplakat, ale tohle bylo poprvé za nějakou dobu, co jsem se opravdu rozbrečel,“ sdělil pro PA Media. Za Calluma se jako první na postavila jeho sestra Ellis.

„Nemohu uvěřit tomu, jak dokáží být děti zlé,“ píše v příspěvku na sociální síti Twitter. Doufala, že najde někoho, kdo bude účet jejího bratra sledovat a to mu dodá chuť v zálibě pokračovat. V tu chvíli se projevila síla internetu a příspěvek se začal rychle šířit. Callumovi vyjádřili podporu spisovatelé jako Malorie Blackmanová, Matt Haig nebo Caroline Kepnesová.



Can’t believe how awful kids are. My little brothers made an Instagram reviewing and talking about books and kids in his new school have seen it and have created a group chat calling him a creep slagging him off about it and added him to it so he could see 梁 pic.twitter.com/wuuj2XlO34