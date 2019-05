Těhotenská aplikace i posedlý robot. Nová série Černého zrcadla servíruje další porci dystopie

LOS ANGELES Tři epizody, tři nové příběhy pro technologické skeptiky. Černé zrcadlo se na obrazovky vrátí v páté sérii. Seriál bude mít premiéru 5. června.

Populární televizní sci-fi dílko Černé zrcadlo se vrací s novou třídílnou sérií. Charlie Brooker, autor seriálu, je pro mnohé vizionářem, protože řada věcí, které v minulých sériích předpověděl, se opravdu stala. „Charlie Brooker má asi křišťálovou kouli. Všechno, co napsal, v ní musel vidět,“ okomentovala situaci herečka Sinead Matthewsová. V první sérii byly například představeny kontaktní čočky s vestavěnou kamerou. Právě takové čočky koncem minulého roku společnost Samsung.

Pátá série přišla se zdržela a to kvůli jedné z epizod minulé série, interaktivní Bandersnatch. V této epizodě diváci mohli přímo zasahovat do děje a díky tomu dojít do jednoho z hned několika různých konců.



Pátá série bude mít po vzoru první a druhé pouhé tři díly. Jejich názvy jsou Kousíčky (Smithereens), Rachel, Jack a také Ashley (Rachel, Jack and Ashley too) a Útočící zmije (Striking Vipers).

V příběhu Rachel, Jack a také Ashley si zahrála zpěvačka Miley Cyrusová. Ta v televizní talkshow odhalí svou vlastní robotickou verzi. Každý fanoušek tak může mít kousek svého idolu doma! Jenže něco není v pořádku. Vypadá to, jako kdyby ten robot žil vlastním životem...



V epizodě Kousíčky hraje Andrew Scott řidiče taxislužby. Jednoho dne ale musí cestou na letiště jet zkratkou. Na svého pasažéra dokonce vytáhne zbraň! Co se to s ním děje? Odpověď může skrývat nahrávka, která mu z ní z autorádia...



V epizodě Útočící zmije figuruje multimediální aplikace na těhotenství. To, co má pro pár znamenat vytouženého potomka, nakonec přinese jen a jen problémy. To by to totiž nebylo Černé zrcadlo.