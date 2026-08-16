Česká televize sází na kombinaci hodnotné původní tvorby, literárních adaptací, prověřené zábavy a klíčových sportovních událostí. Skupina Nova prolíná televizní premiéry s exkluzivním obsahem na streamovací platformě Oneplay, kde dává prostor originálním žánrům a Prima vsadila na pokračování zavedených seriálů z malebného prostředí i spuštění nové sportovní stanice! Zde jsou nejzajímavější tipy podzimních schémat napříč nejoblíbenějšími stanicemi.
Česká televize: Ničivé drama, zločiny a tanec
Očekávaný dvoudílný televizní film adaptovaný podle slavného a ceněného románu Kateřiny Tučkové v režii Tomáše Mašína je jedním z největších lákadel ČT. Příběh sleduje osud ženy pocházející z česko-německé rodiny a mapuje její životní peripetie napříč divokými proměnami 20. století, včetně nuceného odsunu a poválečných let. V hlavních rolích se představí Barbora Váchová, Milena Steinmasslová a Oskar Hes.
Se třetí řadou se na podzimní obrazovky vrací i jedna z nejsledovanějších kriminálních minisérií posledních let z pera bývalého šéfa pražské mordparty Josefa Mareše a v režii Jiřího Stracha. Tentokrát se budou kriminalisté zabývat případem zmizelých manželů Bouzkových a uneseného podnikatele Urbana. Těšit se můžete na kompletní herecké obsazení z předešlých řad, tedy Ivana Trojana, Terezu Rambu, Ondřeje Vetchého, Matěje Hádka a Marka Taclíka.
Nový krimi seriál režiséra Michala Samira staví na příběhu o komunitě, kterou jedna tragická událost přinutí čelit vlastní minulosti. Požár historického dřevěného kostela otevře řadu tajemství a ukáže, že za každým rozhodnutím, každou lží i mlčením se skrývá lidský příběh. Ústřední postavou vyprávění je kapitánka Alena Kočí, která odtud pochází. Po letech musí proniknout do společnosti, ze které kdysi odešla, a postupně odkrýt vztahy a motivace, které k nešťastné události vedly. Spolu s vyšetřovací linkou pak sledujeme i Alenino rodinné drama, jehož katarze se kryje s vyřešením případu. V hlavních rolích se můžete těšit na Petru Hřebíčkovou, Stanislava Majera, Juraje Loje, Milenu Steinmasslovou, Jana Hájka a Janu Plodkovou.
Čtyřdílné historicko-kriminální drama vzniklo v mezinárodní koprodukci na motivy románu Pavla Kohouta. Děj se odehrává v květnu 1945 v chaosu okupované Prahy. Český kriminální adjunkt Morava a inspektor Beran pátrají po brutálním sériovém vrahovi žen, zatímco na jejich kroky dohlíží pražské gestapo, protože mezi oběťmi byla i vdova po německém generálovi. V hlavních rolích se představí: Karel Dobrý, Jonas Nay, Nicholas Ofczarek a Devid Striesow.
StarDance – XIV. ročník
Ikonická taneční soutěž vstupuje do své čtrnácté řady a zároveň připomíná, že je to přesně 20 let od doby, kdy jsme se směli na večer plný tance a noblesy podívat poprvé. Podzimní sobota tak bude opět patřit živým přenosům s tanečními souboji celebrit. Moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková nebudou samozřejmě chybět, stejně jako porota ve složení Zdeněk Chlopčík, Tatiana Drexler, Richard Genzer a Jana Burkiewiczová. Letošními soutěžícími jsou Vojtěch Dyk, Radek Štěpánek, Petra Nesvačilová, Sara Sandeva, Hana Dvorská, Tomáš Matonoha, Marta Jandová, Tomáš Polák, Tomas Sean Pšenička a Luciana Tomášová.
Nové večerníčky
ČT samozřejmě myslí i na své nejmenší diváky, kteří se v průběhu letošního podzimu dočkají hned dvou zcela nových večerníčků.
- Příhody Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence – po mnohaletém vyjednávání se České televizi podařilo získat licenci k adaptaci knih Ondřeje Sekory o Brouku Pytlíkovi a Ferdovi Mravencovi. Oblíbení hrdinové se tak objeví ve zcela nové podobě. Tvůrci vycházejí z ikonických příběhů. Autorem scénářů je Michal Čunderle, který má za sebou již několik pohádkových i večerníčkových titulů, režisérem je zkušený David Súkup. Pro realizaci byla zvolena technologie reliéfní poloplastické loutky, která originálně zachová výtvarný rukopis Ondřeje Sekory a zároveň dodá příběhům kouzlo prostoru loutky, při zachování lehkosti kresleného filmu. Seriál si odnesl Cenu diváků ČT :D na Zlín Film Festivalu za nejlepší krátký animovaný film, konkrétně za díl Jak šli gratulovat. Nový večerníček vznikl ve spolupráci České televize a Kuli Film s.r.o.
- Pták Noh a ptáček Nožička – animovaný seriál spisovatelky Daniely Fischerové a výtvarníka a režiséra Jakuba Kouřila. Pták Noh je obrovský a mrzutý – je totiž sám. Pak se u něj na palouku vyklube Nožička, malý a veselý ptáček. Nožička má lidské nožky a neumí létat, ale nijak ho to netrápí. Nechce být jiný, než je. Navzdory rozdílnostem se s Nohem spřátelí. Nový seriál pro nejmenší děti vzniká v Animačním studiu České televize, technologií počítačové 2D animace.
Nova TV: Povznášející humor, zločiny a zpěv
Desetidílná vězeňská komedie od autorského tandemu Jan Prušinovský a Petr Kolečko, to je Oddíl B. Hlavním hrdinou příběhu je mladý David, který své přítelkyni nalže, že vstupuje do cizinecké legie, ale ve skutečnosti nastupuje na roční trest do vězení, který se nečekaně protáhne. V hlavních rolích: Tadeáš Moravec, Zdeněk Godla, Julius Oračko, Marsell Bendig a Matěj Hádek.
Boží plán je nový komediální seriál od tvůrců diváckého hitu Jedna rodina. Děj sleduje trojici kamarádů, kterým se život převrátil vzhůru nohama, a tak se sestěhují do společného bytu. Jejich nové životní plány sice přinesou nejeden průšvih, ale se skvělými přáteli v zádech se všechno řeší o něco snáz. Hrají: Marek Lambora, Václav Matějovský, Filip Březina, Tomáš Jeřábek a Michaela Petřeková.
Dávku komediálních seriálů obohatí i série Muži v letu, která stejně jako Boží plán staví svůj příběh kolem trojice kamarádů, ovšem úplně jiné generace. Trojlístek ve zralém věku se v něm snaží udržet si nadhled nad životem a nenechat se pohltit malichernými spory z minulosti. Titulní role ztvárnili Pavel Zedníček, Miroslav Donutil a Bolek Polívka.
S novou sérií se do podzimního programu vrací i jeden z historicky nejsledovanějších krimi pořadů Novy – Kriminálka Anděl. Smíchovští vyšetřovatelé se v nových dílech zaměří na moderní hrozby jako jsou internetové podvody, zneužívání sociální péče, sázkařská mafie, organizovaný zločin a dětská kriminalita.
Těšit se ale mohou diváci i na osm nových epizod s nekonvenční vyšetřovatelkou Martou. Kriminální případy ji tentokrát zavedou na velmi netradiční místa – do nahrávacího studia, na vietnamskou svatbu nebo na lékařskou fakultu, kde řádí domnělý upír.
SuperStar
Od 2. září se na Novu vrací i nejslavnější talentová show. Cílem je oslovit novou generaci hudebních talentů i diváků. Moderuje Leoš Mareš a v porotě zasednou Pavol Habera, Ewa Farna, Jakub Prachař a rapper Calin.
FTV Prima: Chladný kalkul, zločiny a jídlo
Třetí pokračování úspěšné reality show plné intrik, strategie a paranoie se opět odehrává na hradě Křivoklát. S novou řadou ale tvůrci slibují ještě temnější, atmosféričtější a filmovější podívanou než v předchozích sériích. Průvodcem pořadu bude i potřetí Vojtěch Kotek.
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Zrádci 3: Kdy začíná nová řada, kdo ji moderuje a co diváky čeká
Druhá řada populárního rodinného seriálu startuje na Primě již 25. srpna. Do poklidného Polabí přichází nová rodina Haškových, jejich vidina pohodového života se však rychle rozplyne, když na své zahradě vykopou lidskou kostru. Hrají: Štěpán Benoni, Veronika Arichteva, Max Dolanský a Alfréd Kittnar.
Šestidílná dramatická novinka My nejsme sekta vznikla přímo pro platformu prima+ a otevírá mrazivá společenská témata jako jsou psychologická manipulace, zneužívání lidské důvěry ve zranitelných životních fázích a hledání viny. V hlavních rolích se představí: Tatiana Dyková, Sarah Haváčová, Matěj Hádek, Ivana Chýlková, Petr Lněnička a Zuzana Stivínová.
Kriminálka Slapy: Pod hladinou
Na osmidílné pokračování se mohou těšit i příznivci seriálu Kriminálka Slapy z oddělení policejních potápěčů. Příběhy využívají atraktivní i nebezpečné lokace Slapské přehrady a Štěchovic, kde se vodní hladina stává dějištěm jednotlivých zločinů.
Pokračování detektivní love story v režii Marka Najbrta sleduje další osudy bývalého zloděje Roberta Černého, který se skrývá pod identitou policisty Šimona Wilka. Do svých rolí se vracejí Stanislav Majer a Linda Rybová.
Zdeněk Pohlreich ve své nejlepší formě a v pořadu, ve kterém ho diváci milují nejvíc. Další série Ano, šéfe! je tady a s ní i nové příběhy, komentáře a situace, které vás budou bavit. Zdeněk Pohlreich v roli mentora, který provozovatelům restaurací nabídne praktické rady, jak zlepšit gastronomickou úroveň, provoz i ekonomiku jejich podniku.
Spuštění nového kanálu Prima sport
Dne 17. srpna 2026 odstartuje vysílání nová stanice Prima sport. Divákům nabídne fotbalovou Chance Národní Ligu, hokejovou Maxa ligu, florbalovou Superligu i světovou sérii v plážovém volejbalu.
Podzimní programová nabídka jednotlivých stanic je samozřejmě mnohem bohatší a již nyní je jasné, že nadcházející televizní sezona nabídne vyvážený mix pořadů pro diváky všech generací. Široká žánrová rozmanitost tak dává divákům jistotu, že si najdou na obrazovkách svého favorita bez ohledu na to, jakou televizní stanici nebo platformu preferují.
Text byl napsán na základě tiskových materiálů ČT, Nova TV, Prima TV.