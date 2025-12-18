Vánoce 2025 v televizi: Na co se letos dívat. Kdy bude Pyšná princezna či Láska nebeská?

Program letošních vánočních svátků se vrací k osvědčeným jistotám, ale nabízí i řadu premiér a speciálů. Televizní stanice nasadí opět kultovní české pohádky a americké komedie jako Sám doma a Shrek. Česká televize tradičně uvede zbrusu novou štědrovečerní pohádku. Přinášíme detailní přehled toho, co si nenechat v televizi ujít – od předvánočního období až po novoroční přípitek.
Co peklo schvátí... I v pohádce S čerty nejsou žerty jsou pekelníci spíše...

Co peklo schvátí... I v pohádce S čerty nejsou žerty jsou pekelníci spíše symbolem spravedlnosti než zla. Roli Lucifera si v ní zahrál Karel Heřmánek. | foto: FILMOVÉ STUDIO BARRANDOV

Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová a Ema Švábenská ve filmu Pohádky pro Emu.
Záhada strašidelného zámku, autor: Česká televize
Princ a Večernice, 1978.
Miloš Forman si zahrál čerta v pohádce Peklo s princeznou (2008).
Co se bude vysílat v televizi:

Advent Ladění s premiérami a klasikou

Předvánoční čas se nese ve znamení tradičních Adventních koncertů ČT na ČT1, které odstartovaly už 30. listopadu.

Vánoce 2025: Kouzlo, které nikdy nevyprchá, na jaké vánoční pohádky se můžeme těšit?

S blížícím se Štědrým dnem pak program myslí na pohodu s romantickou komedií Pohádky pro Emu (20. prosince) a komedií Ženská na vrcholu (22. prosince).

DatumČasFilm/pohádkaStanice
23. 12.20:10Tři oříšky pro PopelkuSeznam.tv
23. 12. 20:10Anděl PáněČT1

Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová a Ema Švábenská ve filmu Pohádky pro Emu.

Sean Connery a Christian Slater v nezapomenutelném filmu Jméno růže.

Štědrý den 2025 Nová pohádka a Kevinovo řádění

Štědrý den tradičně patří pohádkám, rodinným komediím a časům, kdy se scházejí celé rodiny pod stromečkem.

Záhada strašidelného zámku

Letos se na ČT1 ve slavnostním čase představí zbrusu nová pohádka Záhada strašidelného zámku. Příběh se odehrává na zámku Strašperk, kde se princ Armin (Oskar Hes) a princezna Elvíra (Sofie Anna Švehlíková) snaží netradičně vylepšovat rozpočet strašidelnými prohlídkami. Pohádka má podle tvůrců přinést poselství o tom, že problémy se lépe řeší, když na ně člověk není sám.

Záhada strašidelného zámku, autor: Česká televize

Záhada strašidelného zámku, autor: Česká televize

Klasika, která na Vánoce nesmí chybět
ČasFilm / PohádkaStanice
10:15Z pekla štěstíNova
11:25Když draka bolí hlavaPrima
13:00Vánoční soundtrackyÓčko
13:40Popelka (2015, USA/GB)Prima
15:15ShrekNova
15:45Pyšná princezna (1952)Prima
16:30Tři oříšky pro PopelkuSeznam.tv
17:50Cesta do Ameriky (1988)Prima
20:15Sám doma (1990)Prima
20:20Záhada strašidelného zámku (Premiéra)ČT1
20:30Anděl Páně 2ČT1
22:00Láska nebeskáNova

První svátek vánoční 25. prosince 2025

První svátek vánoční je dnem pohody, odpočinku a pokračování oblíbených ság.

Jedna z hlavních otázek letošních Vánoc má odpověď. Kdy se vysílá Popelka a Anděl Páně

Sám doma 2: Ztracen v New Yorku

Druhý díl legendární komediální série je pro mnohé diváky ještě lepší než originál a na Vánoce patří k absolutní špičce. Kevin McCallister tentokrát nezůstane doma, ale kvůli spěchu na letišti skončí sám v největším městě Ameriky – s tátovou kreditkou v kapse a svobodou využít luxusní hotel Plaza.

Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, kde mihnul i současný prezident USA.

Z filmu Sám doma

Film přináší přesně to, co od něj čekáme: ještě propracovanější a komičtější pasti, které Kevin nastraží nešikovným lupičům Harrymu a Marvovi, a nádherně nasvícenou vánoční atmosféru New Yorku.

ČasFilm / PohádkaStanice
07:30Krakonošův pokladPrima
11:15Ledové královstvíPrima
12:35 S tebou mě baví světNova
13:00Muž se železnou maskou (1998)Prima
14:20Shrek 2Nova
17:10Hrátky s čertemPrima
18:00Best of ABBAÓčko Star
20:15Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992)Prima
20:05Největší zázrak (Premiéra)ČT1
20:20Nejkrásnější hádankaNova
21:50Noc na KarlštejněČT1

Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025

Na svatého Štěpána se dočkáme filmových pokladů a oblíbené vánoční pohádky. Spadlo ti to, Máchale!

ČasFilm / PohádkaStanice
09:40Prstýnek (1944)Prima
10:50Nekonečný příběhNova
11:25Ledové království 2Prima
14:25Tři oříšky pro PopelkuSeznam.tv
15:00One charted X-MASÓčko
15:55Tři bratřiNova
16:25Kráska a zvíře (2017)Prima
20:15Princ a Večernice (1978)Prima
20:20S čerty nejsou žerty (1984)Nova

Princ a Večernice, 1978.

S čerty nejsou žerty (1984). Dobráckého čerta Janka hrál v pohádce Hynka Bočana Ondřej Vetchý.

Povánoční program Mezi svátky (27. – 28. prosince 2025)

Pohádky nekončí ani po Vánocích. Během čekání na oslavy Silvestra si můžete užít romantiku i drama. V neděli Nova potěší fanoušky Shreka a DC supermazlíčků.

DatumČasFilm / PořadStaniceProč si to pustit?
27. prosince20:15Třetí princ (1982)PrimaPohádka s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem.
27. prosince17:00Panna a netvor (1978)PrimaČeskoslovenská verze slavné pohádky.
28. prosince06:30Shrek: Zvonec a konec (2010)NovaFinále Shrekovy ságy: zlobr zatouží po samotě a podepíše smlouvu s Rampelníkem.
28. prosince11:20DC Liga supermazlíčků (2022)NovaAmerická animovaná komedie, kde Supermanův pes Krypto zachraňuje Ligu spravedlnosti.
28. prosince14:30Šest medvědů s Cibulkou (1972)NovaKlasická česká komedie s klaunem a medvědy ve škole.
28. prosince16:15S čerty nejsou žerty (1984)NovaNedělní repríza krále pohádek.
28. prosince20:20Peklo s princeznou (2009)NovaPohádková komedie s Terezou Voříškovou a Jiřím Mádlem.

Miloš Forman si zahrál čerta v pohádce Peklo s princeznou (2008).

Slavný režisér Miloš Forman a mim Boris Hybner se v české pohádce Peklo s princeznou

Silvestr 31. prosince 2025 Zábava, humor a čekání na šampaňské

Poslední večer v roce obsadí speciální silvestrovské díly oblíbených zábavných pořadů, které se postarají o dobrou náladu až do novoročního přípitku.

Pořad / ShowStanicePopis a hvězdy
StarDance TourČT1Sestřih nejzajímavějších momentů z podzimního turné, který zakončí rok. Předchází pořady Výborná SHOW a Zázraky přírody.
Inkognito Silvestr 2025PrimaSpeciální díl s panelisty a hosty, dorazí i nestárnoucí Jiřina Bohdalová. Následuje Prima Partička.
Na lovu (Retro Silvestr 90. let)NovaSoutěžní speciál s Alešem Hámou, Pavlem Horváthem, Tonyou Graves a Václavem Koptou. Lovci v kostýmech ikon 90. let.
Možné je všechnoNovaImprovizační show s velkolepým soubojem týmů Ondřeje Sokola a Jakuba Štáfka. Vystoupí Tomáš Maštalír, Eva Burešová a dojde i na striptýz Patricie Solaříkové.

Večer se mohou diváci podívat na speciální díl pořadu Inkognito, foto z předchozího Silvestra.

StarDance Tour (Mattoni Arena v Karlových Varech, 27. 9. 2025)

Nový rok 1. ledna 2026 Projev i Burian

Nový rok tradičně začíná projevem prezidenta a pokračuje lehkým programem.

ČasPořad / FilmStaniceLákadlo
13:00Novoroční projev prezidenta republikyPrimaTradiční projev hlavy státu.
14:45U pokladny stál (1939)PrimaKlasický klenot Národního filmového archivu s Vlastou Burianem.
20:15Cesta do Ameriky 2 (2021)PrimaPokračování legendární komedie s Eddiem Murphym.
VečerNovoroční koncert České filharmonieČT artPřímý přenos pro milovníky klasické hudby.

Vlasta Burian a Čeněk Šlégl ve filmu U pokladny stál.

Dirigent Jakub Hrůša v čele České filharmonie na Dvořákově Praze

Sváteční bonusy a streamování

  • prima+: Streamovací platforma nabízí Vánoční kolekci plnou lásky, pohádek a napětí. K dispozici jsou vánoční legendy (Tři oříšky pro Popelku, Anděl Páně) i novější pohádky (Tajemství staré bambitky 2, Peklo s princeznou), novinky (Přání Ježíškovi) a thriller Poker Face, komedie Poslední prázdniny nebo megafilm Top Gun: Maverick. Nebude chybět ani romantika ( například jako Hrátky s láskou, Vánoční los lásky, Dvanáct rande do Vánoc)

Advent a Vánoce 2025: Kdy budou a jaké se s nimi pojí tradice?
  • ČT iVysílání: Pokračuje v oslavách 60 let Večerníčku. Do konce roku přibudou Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček a Štaflík a Špagetka.
  • FilmBox: Během 24. a 25. prosince nabídne pět českých filmů: Princezna na hrášku, Čertí brko, Ten, kdo tě miloval, Pelíšky a Špindl.
