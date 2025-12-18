Co se bude vysílat v televizi:
- Kdy se vysílá Anděl Páně a Tři oříšky pro Popelku
- 24. prosince,
- 25. prosince,
- 26. prosince,
- 27. a 28. prosince,
- 31. prosince,
- 1. ledna.
- Sváteční bonusy a streamování
Advent Ladění s premiérami a klasikou
Předvánoční čas se nese ve znamení tradičních Adventních koncertů ČT na ČT1, které odstartovaly už 30. listopadu.
Vánoce 2025: Kouzlo, které nikdy nevyprchá, na jaké vánoční pohádky se můžeme těšit?
S blížícím se Štědrým dnem pak program myslí na pohodu s romantickou komedií Pohádky pro Emu (20. prosince) a komedií Ženská na vrcholu (22. prosince).
|Datum
|Čas
|Film/pohádka
|Stanice
|23. 12.
|20:10
|Tři oříšky pro Popelku
|Seznam.tv
|23. 12.
|20:10
|Anděl Páně
|ČT1
Štědrý den 2025 Nová pohádka a Kevinovo řádění
Štědrý den tradičně patří pohádkám, rodinným komediím a časům, kdy se scházejí celé rodiny pod stromečkem.
Záhada strašidelného zámku
Letos se na ČT1 ve slavnostním čase představí zbrusu nová pohádka Záhada strašidelného zámku. Příběh se odehrává na zámku Strašperk, kde se princ Armin (Oskar Hes) a princezna Elvíra (Sofie Anna Švehlíková) snaží netradičně vylepšovat rozpočet strašidelnými prohlídkami. Pohádka má podle tvůrců přinést poselství o tom, že problémy se lépe řeší, když na ně člověk není sám.
|Klasika, která na Vánoce nesmí chybět
|Čas
|Film / Pohádka
|Stanice
|10:15
|Z pekla štěstí
|Nova
|11:25
|Když draka bolí hlava
|Prima
|13:00
|Vánoční soundtracky
|Óčko
|13:40
|Popelka (2015, USA/GB)
|Prima
|15:15
|Shrek
|Nova
|15:45
|Pyšná princezna (1952)
|Prima
|16:30
|Tři oříšky pro Popelku
|Seznam.tv
|17:50
|Cesta do Ameriky (1988)
|Prima
|20:15
|Sám doma (1990)
|Prima
|20:20
|Záhada strašidelného zámku (Premiéra)
|ČT1
|20:30
|Anděl Páně 2
|ČT1
|22:00
|Láska nebeská
|Nova
První svátek vánoční 25. prosince 2025
První svátek vánoční je dnem pohody, odpočinku a pokračování oblíbených ság.
Jedna z hlavních otázek letošních Vánoc má odpověď. Kdy se vysílá Popelka a Anděl Páně
Sám doma 2: Ztracen v New Yorku
Druhý díl legendární komediální série je pro mnohé diváky ještě lepší než originál a na Vánoce patří k absolutní špičce. Kevin McCallister tentokrát nezůstane doma, ale kvůli spěchu na letišti skončí sám v největším městě Ameriky – s tátovou kreditkou v kapse a svobodou využít luxusní hotel Plaza.
Film přináší přesně to, co od něj čekáme: ještě propracovanější a komičtější pasti, které Kevin nastraží nešikovným lupičům Harrymu a Marvovi, a nádherně nasvícenou vánoční atmosféru New Yorku.
|Čas
|Film / Pohádka
|Stanice
|07:30
|Krakonošův poklad
|Prima
|11:15
|Ledové království
|Prima
|12:35
|S tebou mě baví svět
|Nova
|13:00
|Muž se železnou maskou (1998)
|Prima
|14:20
|Shrek 2
|Nova
|17:10
|Hrátky s čertem
|Prima
|18:00
|Best of ABBA
|Óčko Star
|20:15
|Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992)
|Prima
|20:05
|Největší zázrak (Premiéra)
|ČT1
|20:20
|Nejkrásnější hádanka
|Nova
|21:50
|Noc na Karlštejně
|ČT1
Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025
Na svatého Štěpána se dočkáme filmových pokladů a oblíbené vánoční pohádky. Spadlo ti to, Máchale!
|Čas
|Film / Pohádka
|Stanice
|09:40
|Prstýnek (1944)
|Prima
|10:50
|Nekonečný příběh
|Nova
|11:25
|Ledové království 2
|Prima
|14:25
|Tři oříšky pro Popelku
|Seznam.tv
|15:00
|One charted X-MAS
|Óčko
|15:55
|Tři bratři
|Nova
|16:25
|Kráska a zvíře (2017)
|Prima
|20:15
|Princ a Večernice (1978)
|Prima
|20:20
|S čerty nejsou žerty (1984)
|Nova
Povánoční program Mezi svátky (27. – 28. prosince 2025)
Pohádky nekončí ani po Vánocích. Během čekání na oslavy Silvestra si můžete užít romantiku i drama. V neděli Nova potěší fanoušky Shreka a DC supermazlíčků.
|Datum
|Čas
|Film / Pořad
|Stanice
|Proč si to pustit?
|27. prosince
|20:15
|Třetí princ (1982)
|Prima
|Pohádka s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem.
|27. prosince
|17:00
|Panna a netvor (1978)
|Prima
|Československá verze slavné pohádky.
|28. prosince
|06:30
|Shrek: Zvonec a konec (2010)
|Nova
|Finále Shrekovy ságy: zlobr zatouží po samotě a podepíše smlouvu s Rampelníkem.
|28. prosince
|11:20
|DC Liga supermazlíčků (2022)
|Nova
|Americká animovaná komedie, kde Supermanův pes Krypto zachraňuje Ligu spravedlnosti.
|28. prosince
|14:30
|Šest medvědů s Cibulkou (1972)
|Nova
|Klasická česká komedie s klaunem a medvědy ve škole.
|28. prosince
|16:15
|S čerty nejsou žerty (1984)
|Nova
|Nedělní repríza krále pohádek.
|28. prosince
|20:20
|Peklo s princeznou (2009)
|Nova
|Pohádková komedie s Terezou Voříškovou a Jiřím Mádlem.
Silvestr 31. prosince 2025 Zábava, humor a čekání na šampaňské
Poslední večer v roce obsadí speciální silvestrovské díly oblíbených zábavných pořadů, které se postarají o dobrou náladu až do novoročního přípitku.
|Pořad / Show
|Stanice
|Popis a hvězdy
|StarDance Tour
|ČT1
|Sestřih nejzajímavějších momentů z podzimního turné, který zakončí rok. Předchází pořady Výborná SHOW a Zázraky přírody.
|Inkognito Silvestr 2025
|Prima
|Speciální díl s panelisty a hosty, dorazí i nestárnoucí Jiřina Bohdalová. Následuje Prima Partička.
|Na lovu (Retro Silvestr 90. let)
|Nova
|Soutěžní speciál s Alešem Hámou, Pavlem Horváthem, Tonyou Graves a Václavem Koptou. Lovci v kostýmech ikon 90. let.
|Možné je všechno
|Nova
|Improvizační show s velkolepým soubojem týmů Ondřeje Sokola a Jakuba Štáfka. Vystoupí Tomáš Maštalír, Eva Burešová a dojde i na striptýz Patricie Solaříkové.
Nový rok 1. ledna 2026 Projev i Burian
Nový rok tradičně začíná projevem prezidenta a pokračuje lehkým programem.
|Čas
|Pořad / Film
|Stanice
|Lákadlo
|13:00
|Novoroční projev prezidenta republiky
|Prima
|Tradiční projev hlavy státu.
|14:45
|U pokladny stál (1939)
|Prima
|Klasický klenot Národního filmového archivu s Vlastou Burianem.
|20:15
|Cesta do Ameriky 2 (2021)
|Prima
|Pokračování legendární komedie s Eddiem Murphym.
|Večer
|Novoroční koncert České filharmonie
|ČT art
|Přímý přenos pro milovníky klasické hudby.
Sváteční bonusy a streamování
- prima+: Streamovací platforma nabízí Vánoční kolekci plnou lásky, pohádek a napětí. K dispozici jsou vánoční legendy (Tři oříšky pro Popelku, Anděl Páně) i novější pohádky (Tajemství staré bambitky 2, Peklo s princeznou), novinky (Přání Ježíškovi) a thriller Poker Face, komedie Poslední prázdniny nebo megafilm Top Gun: Maverick. Nebude chybět ani romantika ( například jako Hrátky s láskou, Vánoční los lásky, Dvanáct rande do Vánoc)
Advent a Vánoce 2025: Kdy budou a jaké se s nimi pojí tradice?
- ČT iVysílání: Pokračuje v oslavách 60 let Večerníčku. Do konce roku přibudou Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček a Štaflík a Špagetka.
- FilmBox: Během 24. a 25. prosince nabídne pět českých filmů: Princezna na hrášku, Čertí brko, Ten, kdo tě miloval, Pelíšky a Špindl.