Silvestr 2025 v televizi: Od archivních klenotů po souboj StarDance a Na lovu

Ivana Vaňkátová
  10:00
Závěr roku 2025 na televizních obrazovkách nabídne tradiční koktejl nostalgie a ambiciózní moderní zábavy. Televizní stanice vsadily na prověřené archivní jistoty v čele s Vladimírem Menšíkem, které v hlavním čase doplní nákladné formáty typu StarDance či vědomostní speciály.
Zatímco denní schéma ovládnou rodinné návraty k vesničce střediskové či svéráznému bránění domu v podání Kevina McCallistera, večerní blok se stane bojištěm o pozornost náročného diváka. Hlavní vysílací čas nabídne souboj mezi noblesou tanečního parketu StarDance, břitkým humorem Karla Šípa a adrenalinovým napětím vědomostních soutěží.

Přinášíme ucelený pohled na to, jakým směrem se bude ubírat letošní loučení s rokem 2025 napříč hlavními kanály.

Dopoledne: Od černobílého humoru po animované hrdiny

Televizní start do posledního dne roku je tradičně oddechový. Česká televize sází na jistotu v podobě Vlasty Buriana v komedii To neznáte Hadimršku a na pohádkovou klasiku Co takhle svatba, princi?.

Ladislav Křiváček, Karel Černoch a Ivana Andrlová v pohádce Co takhle svatba, princi? (1986)

Z filmu Alvin a Chipmunkové

Komerční stanice cílí hlavně na rodiny s dětmi. Nova nasazuje osvědčenou Dobu ledovou a Alvina s roztomilými lumpy Chipmunky, zatímco Prima připravuje pohádkové Kořeny zla a oblíbeného kocoura Garfielda.

Program na silvestrovské dopoledne
ČasNa co se dívat?ProgramŽánr a rok výroby
06:00ČT1TrhákHudební komedie (1980)
06:00PrimaKdyž draka bolí hlavaPohádka (2018)
06:15NovaDoba ledováAnimovaná komedie (2002)
07:30ČT1To neznáte HadimrškuKomedie (1931)
07:50NovaMyšák Stuart Little 2Rodinný film (2002)
07:50PrimaGarfield IIRodinná komedie (2006)
09:00ČT1Co takhle svatba, princi?Pohádka (1986)
09:05NovaAlvin a Chipmunkové: Čiperná jízdaAnimovaná komedie (2015)
09:15PrimaKrál králůKomedie (1963)
10:35ČT1Duch nad zlatoPohádka (2013)
10:50NovaŠmankote, babičko, čaruj!Pohádka (1998)
10:55PrimaPoslední bohatýr: Kořeny zlaPohádka (2020)

Odpoledne: Menšík, vesnička středisková a Kevin se zase ztratil

Po obědě začíná ta pravá nostalgická jízda. Na ČT1 se diváci se dočkají kultovní povídky Bohouš i střihového pořadu Silvestry Vladimíra Menšíka, který připomene zlatou éru televizní zábavy.

Bohouš (1968)

János Bán a Marián Labuda (vpravo) zazářili jako dvojice ve filmu Vesničko má středisková.

Nova odpoledne vytáhne jeden ze svých nejsilnějších kalibrů – komedii Jiřího Menzela Vesničko má středisková. Hned po ní pak přijde na řadu pohádka Obušku, z pytle ven!

Prima si na odpoledne schovala svůj vánoční poklad: oba díly Sám doma. Sledovat ztraceného Kevina McCallistera těsně před začátkem silvestrovských oslav je už pro mnohé českou tradicí.

Obušku, z pytle ven!

Z filmu Sám doma

Program na silvestrovské odpoledne
ČasNa co se dívat?ProgramŽánr a rok výroby
12:05NovaCroodsovi: Nový věkAnimovaná komedie (2020)
12:10ČT1Dešťová vílaPohádka (2010)
13:00PrimaTřetí princPohádka (1982)
13:45ČT1BohoušKomedie (1968)
13:50NovaPeklo s princeznouPohádka (2009)
14:15ČT1Silvestry Vladimíra MenšíkaZábavný pořad (1993)
14:40PrimaSám domaKomedie (1990)
15:00ČT1Láska na vláskuPohádka (2014)
15:55NovaVesničko má střediskováKomedie (1985)
16:30PrimaSám doma 2: Ztracen v New YorkuKomedie (1992)
16:55ČT1Šťastný smolařPohádka (2012)
18:05NovaObušku, z pytle ven!Pohádka (1955)

Večer: Velkolepé finále roku 2025

Hlavní silvestrovský blok odstartuje po 19. hodině a každá ze stanic na něj nasadila to nejlepší ze své produkce:

  • ČT1: Hlavním tahákem veřejnoprávní televize je letos StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra. Ještě předtím ale diváky pobaví Karel Šíp ve Všechnopárty a oblíbené Zázraky přírody.

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve StarDance Tour (2025)

Silvestrovské Zázraky přírody

  • Nova: Sází na interaktivitu a humor. Silvestrovský speciál vědomostní show Na lovu slibuje napětí i vtipné momenty s lovci, na které naváže bláznivá show Možné je všechno!.

Silvestrovské vydání pořadu Na lovu

Možné je všechno!

  • Prima: Večer ovládnou zábavné pořady. Hlavním bodem je Inkognito – Silvestr 2025, po kterém následuje divoká jízda s Partičkou.

Jakub Prachař, Ondřej Gregor Brzobohatý, Adéla Gondíková a Petr Švancara v pořadu Inkognito

Silvestrovská Prima Partička

Program na silvestrovský večer
ČasNa co se dívat?ProgramŽánr a rok výroby
18:40ČT1Výborná SHOWZábavná show (2025)
18:55PrimaHlavní zprávy, krimi, SHOWTIMEZpravodajství (2025)
19:30NovaSilvestrovské televizní novinyZpravodajský speciál (2025)
19:40ČT1Zázraky přírodyZábavná show (2025)
20:25PrimaInkognito – Silvestr 2025Zábavná show (2025)
20:35NovaNa lovu: Silvestrovský speciálVědomostní soutěž (2025)
20:45ČT1VšechnopártyTalk show (2025)
21:40ČT1StarDance Tour… když hvězdy tančíTaneční show (2025)
21:55NovaMožné je všechno! SilvestrZábavná show (2025)
22:25PrimaPrima Partička SilvestrImprovizační show (2025)
