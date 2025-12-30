Zatímco denní schéma ovládnou rodinné návraty k vesničce střediskové či svéráznému bránění domu v podání Kevina McCallistera, večerní blok se stane bojištěm o pozornost náročného diváka. Hlavní vysílací čas nabídne souboj mezi noblesou tanečního parketu StarDance, břitkým humorem Karla Šípa a adrenalinovým napětím vědomostních soutěží.
Přinášíme ucelený pohled na to, jakým směrem se bude ubírat letošní loučení s rokem 2025 napříč hlavními kanály.
Dopoledne: Od černobílého humoru po animované hrdiny
Televizní start do posledního dne roku je tradičně oddechový. Česká televize sází na jistotu v podobě Vlasty Buriana v komedii To neznáte Hadimršku a na pohádkovou klasiku Co takhle svatba, princi?.
Komerční stanice cílí hlavně na rodiny s dětmi. Nova nasazuje osvědčenou Dobu ledovou a Alvina s roztomilými lumpy Chipmunky, zatímco Prima připravuje pohádkové Kořeny zla a oblíbeného kocoura Garfielda.
|Čas
|Na co se dívat?
|Program
|Žánr a rok výroby
|06:00
|ČT1
|Trhák
|Hudební komedie (1980)
|06:00
|Prima
|Když draka bolí hlava
|Pohádka (2018)
|06:15
|Nova
|Doba ledová
|Animovaná komedie (2002)
|07:30
|ČT1
|To neznáte Hadimršku
|Komedie (1931)
|07:50
|Nova
|Myšák Stuart Little 2
|Rodinný film (2002)
|07:50
|Prima
|Garfield II
|Rodinná komedie (2006)
|09:00
|ČT1
|Co takhle svatba, princi?
|Pohádka (1986)
|09:05
|Nova
|Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
|Animovaná komedie (2015)
|09:15
|Prima
|Král králů
|Komedie (1963)
|10:35
|ČT1
|Duch nad zlato
|Pohádka (2013)
|10:50
|Nova
|Šmankote, babičko, čaruj!
|Pohádka (1998)
|10:55
|Prima
|Poslední bohatýr: Kořeny zla
|Pohádka (2020)
Odpoledne: Menšík, vesnička středisková a Kevin se zase ztratil
Po obědě začíná ta pravá nostalgická jízda. Na ČT1 se diváci se dočkají kultovní povídky Bohouš i střihového pořadu Silvestry Vladimíra Menšíka, který připomene zlatou éru televizní zábavy.
Nova odpoledne vytáhne jeden ze svých nejsilnějších kalibrů – komedii Jiřího Menzela Vesničko má středisková. Hned po ní pak přijde na řadu pohádka Obušku, z pytle ven!
Prima si na odpoledne schovala svůj vánoční poklad: oba díly Sám doma. Sledovat ztraceného Kevina McCallistera těsně před začátkem silvestrovských oslav je už pro mnohé českou tradicí.
|Čas
|Na co se dívat?
|Program
|Žánr a rok výroby
|12:05
|Nova
|Croodsovi: Nový věk
|Animovaná komedie (2020)
|12:10
|ČT1
|Dešťová víla
|Pohádka (2010)
|13:00
|Prima
|Třetí princ
|Pohádka (1982)
|13:45
|ČT1
|Bohouš
|Komedie (1968)
|13:50
|Nova
|Peklo s princeznou
|Pohádka (2009)
|14:15
|ČT1
|Silvestry Vladimíra Menšíka
|Zábavný pořad (1993)
|14:40
|Prima
|Sám doma
|Komedie (1990)
|15:00
|ČT1
|Láska na vlásku
|Pohádka (2014)
|15:55
|Nova
|Vesničko má středisková
|Komedie (1985)
|16:30
|Prima
|Sám doma 2: Ztracen v New Yorku
|Komedie (1992)
|16:55
|ČT1
|Šťastný smolař
|Pohádka (2012)
|18:05
|Nova
|Obušku, z pytle ven!
|Pohádka (1955)
Večer: Velkolepé finále roku 2025
Hlavní silvestrovský blok odstartuje po 19. hodině a každá ze stanic na něj nasadila to nejlepší ze své produkce:
- ČT1: Hlavním tahákem veřejnoprávní televize je letos StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra. Ještě předtím ale diváky pobaví Karel Šíp ve Všechnopárty a oblíbené Zázraky přírody.
- Nova: Sází na interaktivitu a humor. Silvestrovský speciál vědomostní show Na lovu slibuje napětí i vtipné momenty s lovci, na které naváže bláznivá show Možné je všechno!.
- Prima: Večer ovládnou zábavné pořady. Hlavním bodem je Inkognito – Silvestr 2025, po kterém následuje divoká jízda s Partičkou.
|Čas
|Na co se dívat?
|Program
|Žánr a rok výroby
|18:40
|ČT1
|Výborná SHOW
|Zábavná show (2025)
|18:55
|Prima
|Hlavní zprávy, krimi, SHOWTIME
|Zpravodajství (2025)
|19:30
|Nova
|Silvestrovské televizní noviny
|Zpravodajský speciál (2025)
|19:40
|ČT1
|Zázraky přírody
|Zábavná show (2025)
|20:25
|Prima
|Inkognito – Silvestr 2025
|Zábavná show (2025)
|20:35
|Nova
|Na lovu: Silvestrovský speciál
|Vědomostní soutěž (2025)
|20:45
|ČT1
|Všechnopárty
|Talk show (2025)
|21:40
|ČT1
|StarDance Tour… když hvězdy tančí
|Taneční show (2025)
|21:55
|Nova
|Možné je všechno! Silvestr
|Zábavná show (2025)
|22:25
|Prima
|Prima Partička Silvestr
|Improvizační show (2025)