Televizní tipy na 1. leden: Galové míří do Británie a zvěrolékař utíká před manželkou

PRAHA Na co se podívat 1. leden v televizi? Server Lidovky.cz Vám nabízí několik tipů.

Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva (2012)

Prima Max, 12:15

Ten proklatý Julius Caesar už se dostal i do Británie! Britské královně nezbude jiné možnost, než vyslat svého pomocníka Anticlimaxe hledat pomoc jinde. Najde ji u Asterixe, Obelixe a druida Panoramixe. Ani Cesar ale nespí. Do své armády naverbuje Normanďany, proslule kruté válečníky neznající strach. Schyluje se k velké bitvě?

Proč sledovat: Klasické dobrodružství oblíbené galské dvojice.

Zootropolis: Město zvířat (2016)

Nova Cinema, 18:05

Zootropolis je metropole jako žádná jiná. Místo lidí ji obývají zvířata. Z venkova do Zootropolis dorazí králíček Judy Hopkavá s velkým snem - stát se policistkou. Cesta to bude trnitá, protože policisté jsou většinou velcí a silní, kdežto Judy je opravdu jen titěrný králíček. Hned první případ naplno prověří její schopnosti.

Proč sledovat: Jedna z nejoriginálnějších animovaných pohádek posledních deseti let.

Teorie tygra (2016)

ČT1, 21:45

Veterinář Jan (Jiří Bartoška) opravdu nechce skončit jako svůj nešťastný tchán - až do smrti mít diktovaný život svou drahou polovičkou. Ve snaze tomuto osudu uniknout se Jan vzepře. Tato revolta je ale hodně netradiční. Už jen tím, že prvotní inspirací mu byl jeden z jeho pacientů, papoušek s podezřením na Alzheimera. Jan se tak i díky němu vydává na cestu za naplněním toho, o čem se domnívá, že jsou jeho sny. A protože tato cesta nemůže být snadná, stává se její součástí také stádo koz a později i krav, psychiatrický ústav, plavba na voru a život na lodi.

Proč sledovat: Oblíbený film zdobí hlavně herecký výkon Jiřího Bartošky.