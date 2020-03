Televizní tipy na 20. březen: Rychlá kola, římský císař a jedna opravdu netradiční hra ve vybíjené

PRAHA Jak zahnat dlouhou chvíli v domácí karanténě díky televizi? Server Lidovky.cz Vám nabízí několik tipů.

Jak Nero chránil Řím (2009)

ČT2, 13:05

Římský císař Nero je jednou z nejkontroverznějších postav světové historie. Šílený panovník s nezvlad´telnými návaly vzteku je považován za toho, kdo způsobil nechvalně proslilý požár Říma. Jestli je to pravda, to už se bohužel nejspíš nedozvíme. PRavdou ale je, že Nero dokázal katastrofu skvěle využít ve svůj prospěch a odstartovat tím další zlatý věk. Jak? Na to se podívejte v dokumentu!

Proč sledovat: Nový pohled na vypočítavého tyrana. Fascinující.

Drsňák Dudley (1999)

Nova Cinema, 18:45



Bývávaly doby, kdy byl Brendan Fraser ještě idolem dívčích srdcí. V této komedii ztvárnil titulního jízdního policistu z městečka Semi-Happy Valley (skoro šťastné údolí). Inteligence sice moc nepobral, ale horlivosti má na rozdávání. V cestě mu stojí jeho sok Snidely Whiplash. Aby se Dudleyho zbavil, ušije na něj pořádnou boudu.

Proč sledovat: Zcela odlehčená komedie. Ideální zábava bez přílišného namáhání mozku.

Vybíjená (2004)

Prima Cool, 20:15

Peter LaFleur (Vince Vaughn) si otevře posilovnu pro úplně normální chlapíky. Hned vedle ní ale stojí masivní posilovna Globo Gym proradného Goodmana (Ben Stiller). Aby LaFleur zabránil násilnému převzetí svého podniku, musí splatit 50 tisíc dolarů. Stejná částka je i možná výhra v turnaji ve vybíjené v Las Vegas. To je ale náhoda! Plán je jasný.

Proč sledovat: Skvělá a nenáročná komedie. Loni zesnulý Rip Torn v jedné ze svých nejlepších rolí jako cholerický trenér vybíjené Patches O´Houlihan.

Rychle a zběsile 6 (2013)

Nova, 22:00



Dominic Torreto (Vin Diesel) a jeho rodina jsou zpět. Zvláštní agent Hobbs (Dwayne Johnson) se zaměřil na novou partičku bezohledných námezdných řidičů, kteří svých schopností za volantem využívají k páchání zločinu. Skupina vedená bezohledným a chladnokrevným géniem zločinu Owenem Shawem (Luke Evans) mu ale neustále uniká, a tak se ji rozhodne zastavit jejich vlastními zbraněmi.