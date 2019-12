Televizní tipy na 23. prosinec: Lov malých hlodavců i milostných příležitostí

Na co se podívat 23. prosince v televizi? Server Lidovky.cz Vám nabízí několik tipů.

Hon na myš (1997)

Prima, 14:55

Bratři Ernie a Lars zdědí opravdu nádherný a starobylý dům. Jenže je tu takový malý (doslova) problém - stavení již jednoho obyvatele má. Malá myška se svého dobrého bydla nechce vzdát a bratrům pořádně zatopí!

Proč sledovat: Roztomilá komedie, která pobaví malé i velké.

Volání divočiny (1966)

ČT2, 16:45

Příběh, který i po více než padesáti letech neztratil nic ze své poutavosti. Lvice Elsa je zkrátka jen jedna jediná. Její ošetřovatelé Adamsonovi k šelmě přilnou. Když pak Else hrozí, že se dostane do zoologické zahrady, musí si Joy Adamsonová přiznat, že udělá vše proto, aby zvíře nemuselo strávit zbytek života v kleci.

Proč sledovat: Absolutní klasika. Navíc s roztomilým zvířátkem v hlavní roli!

Rande naslepo (2017)

Prima Max, 20:00

Saliya touží po jediném - práci v luxusním hotelu. Když to vypadá, že by jeho sen mohl najít naplnění, lékaři mu diagnostikují ztrátu zraku. Saliya se ale zatvrdí, sebere všechno sebevědomí a pošle přihlášku do pětihvězdičkového hotelu. Jako zázrakem je přijat. Musí se snažit, aby nebylo jeho tajemství odhaleno. Za pomocí kolegy Maxe, který Saliyu odhalí, se snaží do paměti dostat umístění všech předmětů, schodů... Do hotelu ovšem přijede Laura, do které se Saliya bezhlavě zamiluje. Jeho podvod navíc najednou začne vyplouvat na povrch. Dočká se příběh šťastného konce?

Proč sledovat: Trocha té vánoční romantiky.