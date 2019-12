Televizní tipy na 26. prosinec: Co takhle proložit příval pohádek kultovní romantickou klasikou nebo hororem?

PRAHA Na co se podívat 21. prosince v televizi? Server Lidovky.cz Vám nabízí několik tipů.

Poklad na Sovím hrádku (2004)

ČT1, 12:25

Poklad nedozírné ceny střeží v podzemí Sovího hrádku zlatá sova. O jeho existenci ví jen malí skřítci. Problémem je, že skřítci jsou bytosti upovídané a nenechají si nic pro sebe. Za nalezením bohatství se tak vydávají děti Honzík s Andělkou. V patách je jim zlá vévodkyně...

Proč sledovat: Lehký ranní start. Nedlouhá pohádka Zdeňka Zelenky je správně odpočinková.

Prázdniny v Římě (1953)

ČT2, 16:20

Neodolatelní Gregory Peck a Audrey Hepburnová v ještě neodolatelnějším filmu. Snímek o dívce, která se vzepře povinnostem a začne objevovat krásy Říma v doprovodu amerického novináře byl nominován na deset Oscarů.

Proč sledovat: Filmová klasika uchvacuje i dnes. Diváci na ni nedají dopustit.

Já, Padouch (2010)

Nova, 20:20

Gru (Steve Carell) je světový zločinec číslo jedna. To není tak docela pravda, protože on se jím jen snaží být. Neustále spolu se svými nohsledy, žlutými Mimoni, vymýšlí zlotřilé plány. Život mu ale zkříží tři malé holčičky. Dělat vychovatele a zároveň padoucha, to k sobě dohromady přece nejde. Nebo ano?

Proč sledovat: Kvůli mistrné animaci studia Ilumination a koňské dávce humoru.

Annabelle 2: Zrození zla (2010)

Nova Cinema, 22:50

Pojďte se bát! Druhá Annabelle znovu vypráví příběh posedlé panenky inspirovaný skutečným svědectvím lovců duchů Eda a Lorraine Warrenových. Po úmrtí své vlastní dcery přijme výrobce panenek pod svou střechu několik sirotků, aby zaplnili prázdné místo v jeho srdci. To se ale panence Annabelle ani za mák nelíbí...

Proč sledovat: Něco ostřejšího na večer. Režisér David F. Samberg má s horory bohaté zkušenosti.