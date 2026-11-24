24. listopadu 2026 14:06, aktualizováno 14:06
Riskovali svůj život, aby zachytili pravdu. Podívejte se na unikátní snímky z Terezína
Přesně před 85 lety vyjel poprvé z Prahy vlak s konečnou stanicí Terezín. Nakladatelství Book Dock při té příležitosti vydává obrazovou knihu Album G. T. Tedy unikátní soubor 41 fotografií z pozůstalosti významného žurnalisty 60. let Milana Weinera, jehož jméno mohou znát diváci filmu Vlny režiséra Jiřího Mádla. Vzácné snímky doplněné o komentáře historiků ukazují momenty i obyvatele židovského ghetta během několika měsíců roku 1943.
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