Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zemřel textař Pavel Žák. Autorovi Duhové víly a Holek z naší školky bylo 85 let

Autor: ,
  13:44aktualizováno  13:44
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Pavel Žák

Pavel Žák | foto: ČTK

Zpěvačka Hana Zagorová
Hana Zagorová a Petr Rezek v písničce Jsem duhová víla (1976)
Hana Hegerová
Karel Hála a Yvonne Přenosilová na jevišti divadla Apollo v Praze v roce 1966.
6 fotografií
Zemřel textař, skladatel a rozhlasový režisér Pavel Žák. Autorovi české populární hudby, který napsal například text k hitům, jako jsou Holky z naší školky či Duhová víla, bylo 85 let. ČTK to potvrdil jeho syn Přemysl Žák. Hudebník spolupracoval také s Hanou Hegerovou, Helenou Vondráčkovou, Marií Rottrovou či Karlem Černochem.

Pavel Žák se narodil 28. srpna 1941 v Rychnově nad Kněžnou. Absolvent AMU v Praze v oboru harmonie a skladby působil poté jako učitel a metodik Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze. Spolupracoval s Jaroslavem Jakoubkem, čímž vzniklo několik písní například pro Karla Hálu, Hanu Hegerovou či Evu Olmerovou.

Byl dramaturgem a zvukovým režisérem na Světové výstavě 1967 v Montrealu a autorem, hudebním režisérem a scenáristou několika pořadů Československého rozhlasu, jako byly Houpačka, Koncert Mikrofóra, Junior 30 a Junior večerník. Uplatnil se také v literárně-dramatické a hudební redakci pořadů pro děti a mládež v Československé televizi.

Na svém kontě má od roku 1963 podle svých slov přes 1300 písňových textů. Jako textař spolupracoval s mnoha hudebními autory, například Karlem Vágnerem, Zdeňkem Mertou či Alešem Sigmundem, psal texty především pro Hanu Zagorovou, Petra Rezka, dvojici Stanislav Hložek-Petr Kotvald a Karla Černocha. U některých skladeb je rovněž autorem hudby, sám žánr označoval jako pop-šanson. Hudbu psal i pro televizní filmy a inscenace. Je autorem básnických sbírek pro děti i dospělé Žákajda a Kalamajky.

Píseň o mé zemi, kterou napsal s Karlem Černochem, získala roku 1969 Zlatou Bratislavskou lyru. „Byla vnímána jako protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Následně ji komunistická cenzura zakázala a Černoch čelil zákazu vystupování. Pavel Žák byl následně propuštěn z Československého rozhlasu,“ uvedla dnes v tiskové zprávě jeho rodina.

Pavel Žák obdržel v roce 2021 medaili Za zásluhy za přínos kultuře a umění od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. K jeho osmdesátinám vydal Supraphon šestidiskový průřez tvorbou. Jubilejní komplet zahrnuje tvorbu z let 1967 až 2014.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.