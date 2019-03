Těžká videoherní nostalgie. Druhý filmový Doom chce napravit chyby toho prvního

Výzkumná základna na Marsu je napadena démony ze samotného pekla. Kdo by neznal videohru Doom? Diskutabilně nejznámější počítačová videohra se dočkala filmového zpracování již v roce 2005, ale to selhalo u diváků i kritiky. Filmaři jsou po čtrnácti letech zpět a chtějí si novou verzí napravit reputaci. První ukázka ale budí rozpaky. Film se ale pravděpodobně do kin ani nepodívá a bude nabízen přes streamovací služby.

Doom: Anihilace (Annihilation) divákům ukáže, že z otevřených bran do pekla nikdy nic dobrého nevzejde. Krveláční démoni napadnou výzkumnou stanici na Marsu a je na partě oddaných mariňáků, aby z toho osazenstvo základny vysekala. Příběh nikdy nebyl silnou devizou Doomu, značky, která před spletitým vysvětlováním politickogeografické situace dávala přednost střelnému prachu.

Peklo peklíčko Hru Doom vydalo studio ID Software v roce 1993. Navázala na ni tři další pokračování a v roce 2016 se série dočkala restartu. Doom je značka - na motivy hry vznikly komiksy, romány nebo stolní hry.

Právě to bylo velkou slabinou filmu Doom z roku 2005. Snímek režiséra Andrzeje Bartkowiaka (Ďáblův advokát, Dvě tváře lásky) sázel hlavně na výrazné herecké obsazení, kterému vévodili Dwayne Johnson a Keith Urban v rolích mariňáků. Podle kritiků bylo ale všechno špatně. Snímek se videoherní předlohy příliš nedržel a akci v mnoha případech vyměnil za zmatený příběh. Podle ohlasů šlo pro Johnsona i Urbana jeden z nejnižších bodů jejich herecké kariéry. Snímek si na sebe ani nevydělal - při rozpočtu 60 milionů dolarů jich celosvětově získal jen 55.

To všechno pravděpodobně znamenalo, že se o další filmový Doom nikdo čtrnáct let nepokusil. Nový film chce napravit chyby toho prvního příklonem k vetší akci a věrnosti předloze. To ukazuje i nová ukázka:



Videoherní série Doom je známá hlavně díky pohledu z vlastích očí (takzvaný pohled první osoby, first person), kdy je hráč lépe vtažen do dění na obrazovce. To se do určité míry snažil replikovat film z roku 2005 v jedné scéně a ušetřen tomu nezůstane ani nový film. „Také budeme používat pohled první osoby, ale rozhodně ne jako to dělal první film,“ prozradil v rozhovoru pro magazín Polygon režisér Tony Giglio (Rally Smrti, Extrakce). Podle něj je cílem, aby tyto scény nenarušovaly celistvost filmu.

Snímek zaštiťuje známé filmové studio Universal Media Pictures, kterého ale podle dostupných informací nemá v plánu poslat do běžné kinodistribuce. Místo toho bude nový Doom nabízen přes blíže nespecifikované videoplatformy, jakými mohou být například Netflix nebo HBO GO.