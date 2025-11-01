Už třetí Thálii si odnesly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová

Slavnostním večerem 32. ročníku provází v přímém přenosu na programu ČT1 herec Miroslav Hanuš. První cenu večera pro umělce do 33 let v činohře získal Viktor Zavadil, představitel titulní role ve filmu Jan Palach. „Občas taková vzpruha strašně pomůže,“ děkoval za poctu.
Mezi herečkami v činohře zvítězila Tereza Dočkalová, nominovaná letos za inscenaci Máma Divadla pod Palmovkou. Doma už má dvě Thálie, v roce 2012 získala ocenění pro mladého umělce do 33 let, v roce 2018 za roli Nory v Ibsenově dramatu v Divadle pod Palmovkou. Děkovala spolupracovníkům i autorce monodramatu a pozdravila svou dceru.
Mezi herci získal Thálii Petr Panzenberger za roli drogově závislého v inscenaci Perníkář na scéně ostravského Studia G. „Nedávno mi odešel blízký člověk, můj nevlastní tatínek, který mě od šesti let vychovával: Rudo, je to doma!“ vzkázal dojatě do nebe a děkoval pak celé rodině.
Rozhlasovou Thálii za roli Evy Olmerové v třídílném seriálu Olmerka dostala herečka Lucie Polišenská, cenu za mimořádný přínos divadlu obdržel scénograf Jan Dušek, za kterého trofej přebírali synové.
V oboru alternativního divadla uspěl slovenský umělec Martin Talaga s projektem PiNKBUS slovenský a žiadny iný z produkce PiNKBUS. Ocenění za celoživotní mistrovství ve stejném oboru dostala Lenka Machoninová, která přijela ze Švýcarska a citovala své krédo z role Johanky z Arku. „Děkuji, že jste mě zahlédli,“ ukončila svou řeč.
Kategorii muzikál a opereta ovládla Monika Absolonová za roli Judy Garlandové v inscenaci Judy v pražském Studiu DVA. „Mé mladé kolegyně budou mít ještě šanci, mně už bude za rok padesát a pro padesátileté moc rolí není,“ komentovala Absolonová svou již třetí Thálii.
Mezi muži v témže oboru zvítězil Lukáš Adam za představení Elisabeth v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. „Jsem v šoku,“ přiznal se a svou rodinu označil za „nejlepší fanklub“. Za celoživotní mistrovství v opeře či muzikálu byl vyznamenán tenorista Jan Ježek.
Z loutkářů se ze sošky radovala Kristýna Franková za inscenaci Čáslavská – Tokio – 1964, již uvádí Divadlo Alfa v Plzni. „Díky, že mě vybrali do role Věry Čáslavské, i když nejsem ani trochu blonďatá,“ zažertovala.
Za operu bodovali Petra Alvarez Šimková, která zazářila v inscenaci Lear na jevišti pražského Národního divadla, a Marcel Beekman za Platée na scéně Státní opery Praha. Cenu za celoživotní mistrovství v opeře dostala sopranistka Natalia Achaladze Romanová.
V oboru alternativního divadla si Thálii za šíření divadelního umění odnesl principál Jakub Špalek z divadelního spolku Kašpar. Za balet ji získá emeritní sólistka Alice Kvasnicová. Překvapením bude podle prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky udělení ceny pro zahraničního umělce.