The Doors s příběhem. Na internetu proběhla aukce o pařížský zápisník Jima Morrisona

The Doors Americká rocková kapela The Doors vznikla v roce 1965. Zakládajícími členy byli klávesista Ray Manzarek a zpěvák Jim Morrison. V roce 1967 kapela vydala dvě úspěšná alba - The Doors a Strange Days, která jim otevřela cestu k mezinárodní slávě. Za úspěchem kapely stál do velké míry právě frontman Jim Morrison. Byl také básníkem a koncerty často oživoval vsuvkami své poezie. Sláva si na něm ale vybrala svou daň a vrhla ho do náruče alkoholu a drog. Morrison zemřel ve věku pouhých 27 let. Přesná příčina jeho úmrtí nebyla nikdy prokázána.