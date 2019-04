The Herbaliser přijíždějí do Česka na dva samostatné koncerty

Britské legendy The Herbaliser roztančí ve čtvrtek 11. dubna svým energickým mixem hip hopu, jazzu a funku pražský Lucerna Music Bar. O den později zamíří tato výjimečná kapela, která dokáže v jednom kotli spojit jazzové fajnšmekry s milovníky nekompromisních hiphopových beatů, na brněnskou Flédu.

The Herbaliser už od počátku 90. let patří k pilířům elektronické scény na britských ostrovech. Jejich nezaměnitelný sound a energický drajv se skvělou dechovou sekcí si získal i u nás početné příznivce. Vystupovali u nás na festivalech jako Colours of Ostrava nebo loni na Mladí ladí jazz, kde dokázali zaplnit Karlovo náměstí.

Počátkem 90. let se v Londýně, epicentru evropské elektronické scény i hip hopu, setkali Jake Wherry a Ollie Teeba. Jejich záliba v hip hopu, funky a jazzu, talent obou ke tvořivé práci s nejnovější technikou a Jakeovo mistrovství ve hře na kytaru a baskytaru z jejich záhy vzniknuvších The Herbaliser udělalo průkopníky práce se zvukovými samply.

The Herbaliser se stali jednou z vlajkových lodí vlivného labelu Ninja Tunes, u nějž vydali šest alb. Poslední album Bring Out The Sound s mnoha zajímavými hosty včetně legendárního britského rapera jménem Rodney P, vyšlo loni v únoru u britského labelu BBE. Devízou The Herbaliser je, že živé koncerty disponují stejnou, ne-li větší energií, nápaditostí a drajvem, jako jejich alba.