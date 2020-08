The Killers a sexuální obtěžování. Hlavní hvězdy příštích Colours of Ostrava se neprovinily, říká závěrečná zpráva

LOS ANGELES Populární indie rocková kapela se nyní potýká se závažným obviněním ze sexuálního obtěžování. Závěrečná zpráva vyšetřovatelů potvrdila, že obvinění jsou založená na nepravdivých tvrzeních.

28. června letošního roku se bývalá zvuková technička Chez Cherrieová na sociálních sítích rozpovídala o tom, že během koncertu kapely The Killers v Milwaukee v roce 2009 měli členové kapely v podstatě volný vstup do dámských šaten.

Cherrie dodala, že členové The Killers si brali do svého tourbusu opilé fanynky, takzvané groupies, aby se jim následně smály, když o sobě dívky přestaly pod vlivem vědět. Kapelníci také údajně nabízeli finanční prémie členům svého doprovodného týmu, když jim do zákulisí přivedou fanynku svolnou k orálnímu sexu.

Kapela k vyšetření najala právní firmu Reynolds & Associates. Ta prostřednictvím zkoumáním okolností, rozhovory s členy doprovodného týmu a jinými došla k závěru, že obvinění Chez Cherrieové nejsou založená na pravdě.

Informace o tom, že členové vyžadovali fanynky na orální sex, byla údajně založená na vtipu, kdy muzikanti parodovali legendy kolující o legendárních turné kapel jako jsou Led Zeppelin nebo Mötley Crue. Podobným vtipem měl být i domnělý volný vstup členů kapely do dámské šatny, k čemuž prý nedošlo ani jednou.

Kapela podle svých slov lituje, že se Cherriová takto cítila a oznámila, že si na příštích turné dá mnohem větší pozor, aby svým zaměstnancům nezpůsobila žádná traumata. Cherrieová, kterou zpráva firmy Reynolds & Associates označila za problémového zaměstnance (pracovní poměr s The Killers rozvázala v roce 2013), si za obviněními stojí.

Kapela The Killers měla být jedním z hlavních taháků letošního ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava. Kvůli koronaviru na festivalu vystoupí až příští rok.