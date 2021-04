The Rolling Stones jedou dál. Kytarista Ronnie Wood již podruhé porazil rakovinu

LONDÝN Kytarista Ronnie Wood se v roce 2017 léčil z rakoviny plic. V rozhovoru pro britský deník The Sun přiznal, že mu lékaři později diagnostikovali rakovinu podruhé. Nyní už je ale podle výsledků zcela zdravý.

„Už jsem měl rakovinu dvakrát. V roce 2017 jsem sice prodělal rakovinu plic, ale nedávno během prvního lockdownu mi lékaři diagnostikovali na plicích další lymfom. Teď už jsem ale docela zdravý,“ pochlubil se dnes již 73letý rocker. Podle muzikantových slov mu i druhou rakovinu pomohla překonat jeho záliba v malování.

Při rakovině plic v roce 2017 se Wood rozhodl pro složitou pětihodinovou operaci. Chemoterapii razantně odmítal. „O vlasy prostě nepřijdu. Ty vlasy nikam nezmizí,“ popsal tehdy své rozhodnutí. Ještě ten rok vyjel s Rolling Stones na další turné se zastávkou i v Praze.

The Rolling Stones nyní usilovně pracují na svém prvním studiovém albu od roku 2005. První singl z něj, píseň Living in a Ghost Town, vypustila kapela do světa koncem roku 2020.