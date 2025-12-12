Na poslední rozloučení s Theodorem Pištěkem dohlížela Hradní stráž

První smuteční hosté se před strašnickou smuteční síní scházeli už hodinu předem. Byla zde umístěna fotografie zesnulého, svíčky a také kondolenční kniha. U vchodu čestnou hlídku držela Hradní stráž, jejíž uniformy Theodor Pištěk navrhoval.
Hostů, kteří přišli dát Theodoru Pištěkovi poslední sbohem, postupně přibývalo, stejně jako podpisů a vzkazů v kondolenční knize. Mezi přítomnými byli i herečky Eliška Balzerová a Bára Kodetová, kameraman a režisér Jaroslav Brabec, kritik Jan Rejžek nebo Matěj Ruppert, zpěvák kapely Monkey Business.
„Pan Pištěk byl úžasný výtvarník, malíř, autor skvělých kostýmů k mnoha význačným filmům světové kinematografie. Měli jsme to štěstí, že nám propůjčil jedno ze svých děl na obal desky Monkey Business, díky čemuž jsem měl možnost se s ním blížeji seznámit. A také s jeho synem, který mě dnes na pohřeb pozval, abych se panu Pištěkovi poklonil,“ řekl Matěj Ruppert.
Samotný obřad začal v 13:00, kdy se přítomní hosté pozvolna přesunuli do smuteční síně strašnického krematoria. I v ní byli přítomni členové Hradní stráže, drželi čestnou hlídku u rakve.
Zhruba v půl druhé zazněla fanfára a potlesk, čímž poslední rozloučení skončilo.
Theodor Pištěk na umělecké scéně působil od začátku 60. let, uspořádal několik samostatných výstav. Nejvíce ho ale proslavila práce na filmových kostýmech. Spolupracoval s režiséry jako František Vláčil, Václav Vorlíček, Jindřich Polák nebo Miloš Forman.
Spolupráce na snímku Amadeus z roku 1985 mu vynesla Oscara. Za kostýmy pro další Formanův film Valmont z roku 1990 byl vyznamenán cenou César. S Milošem Formanem se sešel rovněž při práci na filmu Lid versus Larry Flynt.
Byl také kostýmním výtvarníkem dodnes úchvatných a obrazově vytříbených historických filmů Františka Vláčila Marketa Lazarová a Údolí včel.
Po sametové revoluci Theodor Pištěk na objednávku kanceláře prezidenta Václava Havla navrhl nové uniformy Hradní stráže. Havel jej v roce 2000 vyznamenal medailí za zásluhy 1. stupně. Pištěk byl rovněž nositelem Českého lva za dlouholetý umělecký přínos, za přínos světové kinematografii obdržel od karlovarského filmového festivalu Křišťálový glóbus.
Zemřel ve středu 3. prosince v úctyhodném věku 93 let.