Zemřel výtvarník Theodor Pištěk, za kostýmy k Amadeovi získal Oscara

Autor: ,
  12:34aktualizováno  13:05
Ve věku 93 let ve středu zemřel malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk. ČTK to sdělila rodina. Podílel se na Formanově filmu Amadeus, návrhy jeho kostýmů vynesly snímku jednoho z celkem osmi Oscarů. V roce 1990 navrhl uniformy Hradní stráže. Pištěk byl celoživotním milovníkem automobilů, tento motiv se proto často objevoval v jeho tvorbě.
Theodor Pištěk

Theodor Pištěk | foto: © Česká televize

Výtvarník Theodor Pištěk
Theodor Pištěk: Adieu, Guy Moll (1992 - 2017)
Výtvarník Theodor Pištěk a spisovatelka Alice Horáčková.
Theodor Pištěk je za své umění uznáván nejen v České republice, ale i v...
12 fotografií

Vynikající výtvarník spolupracoval na filmech největších legend tuzemské kinematografie. Svým uměním obdařil Theodor Pištěk snímky Marketa Lazarová z roku 1967 a Údolí včel z roku 1967 Františka Vláčila.

Za kostýmy k filmu Amadeus Miloše Formana získal v roce 1985 americkou cenu Oscar. Spolupráce s ním mu vynesla i Césara za Valmonta (1990). S Formanem dále natočil film Lid versus Larry Flynt (1996).

Pištěk byl pokračovatelem uměleckého rodu. Jeho otcem byl ve své době velmi populární herec stejného jména, dědeček Pištěk byl hudebník a divadelník. Matkou Theodora Pištěka byla herečka Marie Ženíšková.

Na výtvarnou scénu vstoupil na konci 50. let po dokončení Akademie výtvarných umění v Praze. S Vláčilem výtvarník poprvé spolupracoval v roce 1960 na filmu Holubice. Od té doby se jako tvůrce filmových kostýmů a dekorací podílel na více jak stovce filmů. Mimo to je i tvůrcem uniforem pražské Hradní stráže. Coby malíř proslul svými fotorealistickými kresbami a obrazy.

Pištěk podnikl řadu cest do zahraničí, jeho první vedla do Polska. V roce 1972 se ve Francii setkal s věhlasným umělcem Joanem Miróem, v 80. letech vystavoval mimo jiné i ve Washingtonu či v New Yorku.

Ústředním tématem Pištěkovy tvorby je vztah člověka a technické civilizace. Největší slabost měl však výtvarník pro automobily, které považuje za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky.

Jeho oblíbenou značkou bylo Porsche, svého času propadl i motocyklům. Už od začátku 50. let se Pištěk ostatně věnoval kromě výtvarna i automobilovým soutěžím a závodům na okruzích, v roce 1974 však se závoděním skončil.

Které Pištěkovy filmové kostýmy vás zaujaly?

celkem hlasů: 128
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.