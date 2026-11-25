Anthrax patří mezi zakládající pilíře thrash metalu, ale na rozdíl od řady svých souputníků se nikdy nebáli překračovat žánrové hranice – ať už šlo o průkopnické spojení metalu s hip-hopem v kolaboraci s kapelou Public Enemy ve skladbě Bring the Noise nebo o jejich typický hardcore-punkový drajv.
Zásadní nahrávky jako Among the Living (1987) či Persistence of Time (1990) definovaly zvuk východního pobřeží a kapela pod vedením kytaristy Scotta Iana a bubeníka Charlieho Benanteho neztrácí tah na branku ani v současnosti. Do Prahy navíc dorazí s čerstvým materiálem z letošní dlouho očekávané studiové desky Cursum Perficio.
Že Kerry King po ukončení činnosti Slayer nehodlá odejít do hudebního důchodu, dokázal už sólovým debutem From Hell I Rise (2024). Na začátek roku 2027 navíc chystá druhou řadovku The End of All Gods, ze které už stihl vypustit ochutnávku My War.
Kytarista se obklopil elitní sestavou – za mikrofonem stojí hlas Death Angel Mark Osegueda, druhou kytaru drží Phil Demmel (ex-Machine Head), baskytaru obsluhuje Kyle Sanders a za bicí soupravou sedí Kingův dlouholetý parťák ze Slayer Paul Bostaph.
Večer otevřou Sacred Reich, jedna z nejvýraznějších kapel druhé vlny amerického thrashe. Formace z Phoenixu v čele se zpívajícím baskytaristou Philem Rindem se do historie zapsala nejen debutem Ignorance (1987) nebo politicky angažovanými hymnami typu Surf Nicaragua a The American Way, ale i svým přesahem k ranému groove metalu.
Po úspěšném comebacku s deskou Awakening (2019) a posílení sestavy o nového bubeníka Eduarda Balda navíc Sacred Reich míří do roku 2027 s novým, rychleji a tvrději střiženým albem Into the Abyss.