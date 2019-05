Bill Murray a zombie? Tihle nemrtví se jen potácejí, hodnotí Jarmuschovu novinku rozladěné publikum v Cannes

CANNES Nový film oceňovaného Jima Jarmusche je zombie komedií, která skládá poctu béčkovým snímkům. Snímek Mrtví neumírají (The Dead Don’t Die) zahajoval v úterý večer filmový festival v Cannes. Filmoví kritici z něj mají smíšené pocity. Do českých kin se film dostane 4. července.

„Říkal jsem ti, že to špatně skončí,“ oznamuje až znuděným hlasem policista Ronald Peterson (Adam Driver). Jeho kolega Cliff Robertson (Bill Murray) ještě znuděněji přikyvuje. Kolem nich se městem prochází horda nemrtvých. Jenže Jarmuschovi nemrví nejsou jen taková obyčejná krvelačná horda. Místo mozků je tak přitahuje to, co měli rádi již za svého života. Jeden z nemrtvých se dožaduje kávy, druhý pak vína chardonnay. Z předfestivalové ukázky bylo hned patrné, že Jarmusch skládá poctu sedmdesátkovým zombie filmům a vkládá do ní pořádnou dávku svého osobitého humoru.

To ale nemusí sedět každému. Publikum, které na zahajovací promítání Jarmuschova filmu zavítalo, z něj mělo velmi smíšené dojmy. „Jarmuschova komedie o nemrtvých je lakonická a pochmurná podívaná, která na plátně tak docela nenachází život. Nepomáhá tomu ani řada skvělých replik a přesvědčivých hereckých výkonů,“ napsal o filmu Peter Bradshaw z deníku The Guardian.



„Tomu filmu hrozně škodí vlastní sebeuvědomění. Jarmusch dobře ví, že jeho diváci chtějí vidět Adama Drivera a Billa Murraye, jak suchým tónem střílí hlášky, a přesně to jim také dopřává. Nikdy ale nejde ani o krok dál,“ napsal Ben Croll pro web The Wrap.



„Lenost se mi jeví jako správné slovo, kdybych měl Mrtví neumírají ve zkratce popsat. Ten film totiž často působí, jako kdyby ho Jim Jarmusch nedokončil,“ myslí si Jordan Ruimy z webu World of Reel.

Ne všechny recenze jsou ale negativní. „Mrtví neumírají. Díky Jarmuschovi neumírá ani žánr zombie filmů. To vše díky tomuto skromnému, ale zábavně novátorskému filmařově náhledu na nemrtvé,“ napsal Tod McCarthy z magazínu The Hollywood Reporter.

Jarmusch do svých filmů rád obsazuje osvědčené herce. To ale neznamená, že ve hvězdně obsazené komedii zůstalo jen u nich. Kromě Adama Drivera (BlacKkKlansman, Star Wars) a Billa Murraye (Zombieland, Krotitelé duchů) se divákům představí i Steve Buscemi, Tilda Swintonová, Selena Gomezová, Danny Glover, Iggy Pop nebo Chloë Sevignyová.