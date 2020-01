Tindersticks přivezou na Colours nové album. Zahrají i v pražské Arše

Britští rockoví melancholici Tindersticks přijedou v létě na dva koncerty do České republiky. 16. července v pražském Divadle Archa a o dva dny později na festivalu Colours of Ostrava představí naživo svoji nejnovější desku No Treasure But Hope vydanou loni na podzim.

Nové album No Treasure But Hope natáčeli Tindersticks na řeckém ostrově Ithaka, proslaveném Homérovým eposem o králi Odysseovi. Podle zpěváka Stuarta A. Staplese tam zničehonic našli nový druh krásy, kterou předtím neviděli. Staples k tomu dodal: „Myslím si, že písně z nového alba jsou velmi zamyšlené. Je to přemítání třiapadesátiletého muže. Mám pocit, že jsem vyloučený a že nad tím nemám kontrolu. Ale kontrolu mám nad tím, jak k naší hudbě společně přistoupíme a co hledáme, když nahráváme album nebo vystupujeme.“ Zakládající členové kapely – Stuart A. Staples, kytarista Neil Fraser a klávesista David Boulter – pocházejí z Nottinghamu. Od roku 1991, kdy se z Asphalt Ribbons přejmenovali podle krabičky zápalek nalezené Staplesem na pláži v Řecku na Tindersticks, dosáhli všeho od vystupování v Royal Albert Hall až po duety s Isabellou Rossellini. Baryton Stuarta A. Staplese byl přirovnán k Leonardu Cohenovi, Nicku Caveovi či Scottu Walkerovi. Natočili mnoho kritikou ceněných alb. Francouzská režisérka Claire Denis, které svou hudbou pomohli Tindersticks dotvořit osm filmů, jejich tvorbu kdysi výstižně charakterizovala jako „podivnou kombinaci násilí a lyričnosti.“ Na těsném propojení své hudby s filmem ale Tindersticks pracovali i sami: ve videoklipech nebo naposled ve Staplesem režírovaném filmu Minute Bodies: The Intimate World of F. Percy Smith o průkopníkovi kinematografie. Skladby skupiny se objevily i v dalších filmech nebo televizních seriálech, třeba v Rodině Sopránů. V Praze zahráli Tindersticks poprvé v září 1992 jako předkapela zdejšího prvního vystoupení Nicka Cavea, v Arše se kapela naposledy představila v roce 2016. Za zmínku také stojí fakt, že Tindersticks mají blízký vztah k České republice, protože klávesista David Boulter žije s českou manželkou v Praze. Vstupenky na koncert v Divadle Archa jsou v prodeji v síti GoOut. Vstupenky na festival Colours of Ostrava lze zakoupit ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz a v sítích GoOut a Ticketportal.