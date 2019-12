Tipy na knihy pro děti a mládež. Věnujte příběh velryby či fantasy, kde se za čas platí krví

PRAHA Vánoce se kvapem blíží, přinášíme proto několik tipů na dětské knihy a příběhy pro mládež. Nechybí komiks, atlas, dívčí román či fantasy.

Gerda: Příběh moře a odvahy

Novinka nakladatelství CPress s podtitulem Příběh moře a odvahy je určena pro ty nejmenší. Potěší pak zejména ty, kteří mají rádi velkoformátové ilustrace. Ty doslova vyplňují každé volné místo. Kniha Adriána Macha je pokračováním knihy Gerda: Příběh velryby. Tentokrát vypráví o tom, jak se sourozenci Lars a Gerda vydali hledat pokračování ukolébavky, kterou je naučila jejich maminka. Společně čelí stínům i silné bouři, potkávají přátelské delfíny a na první pohled děsivou murénu. Během cesty se také učí nejrůznějším věcem, třeba že mít strach není žádná ostuda. „Strach patří k životu jako plankton k velrybímu jídelníčku,” píše Adrián Macha. Knihu přeložila Katarína H. Belejová.

To je metro, čéče!

Nakladatelství Paseka se rozhodlo potěšit všechny, kteří mají v oblibě metro. Vydalo knihu Milady Rezkové, která odhaluje čtenáři tajemství i dobře známá fakta pražského metra. „Seznamte se s Karlem Kroupou a jeho svérázným dědečkem a ponořte se spolu s nimi do chodeb, tunelů, historie i současnosti podzemní dráhy. Poznejte, jak se metro budovalo, i zvláštnosti jednotlivých stanic,” uvádí nakladatelství Paseka. Knihu doplnily ilustrace, plánky a komiksy Jana Šrámka a Veroniky Vlkové. „Tak ukončete výstup a nástup, roztodivná kniha o metru se právě otevírá.” Pro trochu starší děti vydalo nakladatelství Paseka pokračování příběhu z tajemné Prašiny, pražské čtvrti, kde nefunguje elektřina ani mobilní signál. O druhém dílu s podtitulem Černý merkurit jsme psali zde.

Stela a 16 huskyů

„Toto je příběh desetitelé Stely a jednoho velkého psího závodu, který její rodinu zavede z Osmihorek až na Aljašku. Stela žije s tátou a dědou Baltazarem v horách, a i když je velkou obdivovatelkou Jacka Londona, netuší, že se do krajiny zlaté horečky sama brzy podívá. Její tatínek je totiž mašér a se svým spřežením se rozhodne pokořit tu nejnebezpečnější závodní trať na světě,” píše nakladatelství Pikola, které knihu vydalo. Knihu doporučuje všem čtenářům od sedmi let. Knihu doplnila svými, na první pohled velmi charakteristickými, ilustracemi Ivona Knechtlová. Ilustrace ocení zejména ti čtenáři, kteří mají rádi zvířata. Smečku huskyů vykreslila od štěňat po dospělé psy. Knechtlová se v letošním roce podepsala například i pod knihami Anna z Avonlea a Anna z ostrova, což jsou pokračování světového bestselleru Lucy Maud Montgomery Anna ze zeleného domu, který původně vyšel už před více než sto lety. Přesto si přízeň čtenářů získává i dnes. S ilustracemi Ivony Knechtlové je vydalo nakladatelství Albatros.

Darwin: Plavba na lodi Beagle

Pokud hledáte knížku pro zvídavého čtenáře, nakladatelství Argo vydalo komiks z dílny Fabiena Grolleaua (text) a Jérémiho Royera (ilustrace). V knize Darwin s podtitulem Plavba na lodi Beagle zachycují jeho cestu k břehům Jižní Ameriky, Nového Zélandu, australského Sydney a Kapského města. „Díky lidským setkáním a vědeckým objevům se Darwin učil, měnil, dojímal, rozhořčoval a žasl. Shromáždil poznámky a myšlenky, které ho dovedly k radikální proměně pohledu lidstva na svou vlastní historii, a to zvláště díky názoru, že svět existuje již velmi dlouhou dobu,” popisuje nakladatelství Argo. Po svém návratu věnoval Darwin svůj život sepisováním teorie o vývoji druhů. Knihu přeložila Markéta Krušinová. Zvířatům věnovalo letos pozornost i nakladatelství Albatros, to vydalo například velký plně ilustrovaný Atlas vyhybených živočichů či Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů o zvířatech. Rozhovor s Radkem Malým, který je autorem prvního zmíněného, si můžete přečíst zde.

Klub divných dětí

Klub divných dětí má celkem čtyři členy. Desetiletou Milu, která miluje pavouky a je velký snílek, Petra, co chodí do čtvrté třídy, ale vypadá na prvňáka, navíc se bojí tmy a zdají se mu hrozné sny. Taky Katku, co si připadá ošklivá a tlustá a je to knihomolka každým coulem. A nakonec Frantu, co musí kvůli nemocným nohám chodit o berlích. Je naštvaný kvůli svému handicapu a bývá proto zlomyslný. „Tihle čtyři se náhodou potkají. Na začátku nejsou ani přátelé, spíš divné děti, co spolu tráví čas,” píše nakladatelství Host, které knihu vydalo. Všichni čtyři se společně rozhodnou vyřešit své potíže tím, že utečou. Jejich úprk do divočiny však skončí celkem neslavně. Autorka Petra Soukupová na sebe již dříve upozornila například unikátním propojením knihy pro dospělé čtenáře Nejlepší pro všechny a knihy pro děti Kdo zabil Snížka? V roce 2018 za ně posbírala dvě nominace v soutěži Magnesia Litera.

Divomor

Pro děti od deseti let si nakladatelství Albatros připravilo pokračování oblíbené knihy Nikdyuš. V prvním díle se Morrigan Crowová musí poprat se svým prokletím. Narodila se v nejnešťastnější den a všichni ji tak obviňují, že může za každou místní pohromu. Navíc je odsouzena zemřít v den svých jedenáctých narozenin. „Pak ale potká Jupitera Northa, podivného muže, který ji dostane do tajemného světa Nikdyuš. Aby tu Morrigan mohla zůstat v bezpečí před hrozivou kletbou, musí najít způsob, jak úspěšně absolvovat zkoušky,” uvádí k prvnímu dílu Albatros. Ve druhém díle je Morrigan pozvána vstoupit do Divinské společnosti, která ji slíbila ochranu a přátelství. Společnost a její společníky však někdo vydírá, i těch pár věrných přátel se tak obrací proti ní.

Kroniky prachu

V kategorii dívčí román vsadilo nakladatelství Fragment na Kroniky prachu od Lin Riny. Animantina matka si představuje budoucnost své dcery jako brzo vdané a dobře zaopatřené. Svět planých řečí, šatů a plesu je ale Animantě na hony vzdálený. Nejraději se pohybuje ve světě příběhů. „Ačkoliv se s pomocí vtipu a sarkasmu snaží odehnat realitu od sebe co nejdál, stejně ji doběhne. Nabídce pracovat jeden měsíc v univerzitní knihovně se nedá odolat, a tak plna očekávání opouští nudné provinční městečko a odjíždí do Londýna,” uvádí Fragment. V knihovně potkává i vrchního knihovníka - nejprotivnějšího muž na světě, s nímž není zcela snadné vyjít. Přesto v ní začne vyvolávat dosud zcela neznámé pocity. Kroniky Prachu přeložila Dagmar Heeg.

Everless - Panství krve a kovu

Fragment vsadil také fantasy. V království Sempera se platí časem. „Hodiny, dny i roky jsou extrahovány z krve a pomocí magie přetavovány v kovové mince. Ty však bohatí aristokraté, jako jsou Gerlingové, neúprosně daní. Na úkor obyčejných lidí si bohatí aristokraté zajišťují bohatství a dlouhověkost.” A to tak, že ti, kteří platí, jsou nuceni krvácet. Také tresty zde mnohdy vedou ke krvácení. Hlavní hrdinka Jules Emberová nenávidí Gerlingy. Spolu se svým otcem sloužila na jejich panství Everless, po tragické nehodě ale utekli. Nyní Jules nezbývá nic jiného, než se na místo vrátit a získat svému otci, který umírá, čas. Everless je první knihou ze série. Překladu se ujala Pavla Kubešová.

Konec

Nakladatelství Host vsadilo v rámci kategorie young adult na preapokalyptický román Konec. Ten vypráví o tom, jaké to je, když člověk ví, v jaký den, jakou hodinu a minutu zemře. „K Zemi se řítí kometa Foxworth a zhruba za měsíc, přesně 16. září ve 4.12 ráno, bude po nás. Čtyři miliony let evoluce přijdou nazmar,” uvádí nakladatelství. Kniha ukazuje čtenáři, jakým způsobem se hlavní hrdinové a ostatní lidé rozhodnou strávit poslední měsíc svého života. Kniha obsahuje jistou dávku romance a také detektivní zápletku. Knihu Konec přeložila Helena Matocha.

Tamařino souhvězdí

Román Tamařino souhvězdí je druhou knihou z dílny české spisovatelky Anny Musilové. Po svém debutu, kdy zaujala čtenáře tématy jako je deprese, schizofrenie a vyrovnání se se smrtí, přichází s dalším ne zcela typickým příběhem pro mladé. Kniha nadto řeší tématiku LGBT. Kniha vypráví o devatenáctileté Liv, které nevyšly přijímačky na vysněnou fotografickou školu. Místo toho studuje práva, snaží se najít společnou řeč s rodiči a přivydělává si v kavárně. „Všechno se ale začne obracet vzhůru nohama, když v kavárně potká o několik let starší Tamaru. Tamara ji fascinuje a zároveň děsí – její tajemnost i náhlý příval citů, který k ní Liv začne chovat,” uvádí nakladatelství YOLI, které Tamařino souhvězdí, stejně jako její prvotinu Černookou, vydalo. Nakladatelství YOLI se zaměřuje na teenagery a kategorii young adult. Mezi knihy, které v letošním roce budily zájem, patří například sci-fi Smrtka a její pokračování Nimbus, které zavádí čtenáře do budoucnosti, v níž nikdo přirozeně neumírá. Autor Smrtky Neal Shusterman na sebe upozornil také sci-fi Sucho, byť u čtenářů nezaznamenalo tolik příznivých reakcí. Sucho, jak už název vypovídá, vypráví příběh o tom, co se stalo poté, co vyschly kohoutky. „Alyssina poklidná ulice na předměstí se najednou propadne do válečné zóny plné zoufalství a násilí. Když se její rodiče nevrátí domů, musí dát dohromady skupinu osob, které by se za normálních okolností asi nepotkaly, a zahájit pátrání po vodě,” píše nakladatelství YOLI.