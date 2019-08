To Kapitola 2 je příliš dlouhá a hodně brutální. První reakce na očekávaný horor jsou rozporuplné

Schůze klubu Nul (Losers´ Club) byla oficiálně zahájena. Jenže od doby, kdy partička adolescentů trávila ve městě Derry prázdniny, uběhlo už dvacet sedm let. Teď jsou všichni dospělí a mají vlastní životy. Spojuje je však jedna palčivá vzpomínka, která je kdysi spojila pevným poutem - boj o život proti děsivému klaunovi Pennywiseovi. Ten je zpátky a hrdinové se musí vrátit na místo svých dětských her, aby svedli rozhodující bitvu se zlem. Podle prvních ohlasů se to Nulám povedlo tak napůl.

Režie druhé části se znovu ujal Andy Muschietti (To, Mama). Dospělé verze hrdinů si kromě Jessicy Chastainové zahráli například James McAvoy, Bill Hader nebo Jay Ryan. Do role děsivého klauna se vrátil Bill Skarsgård.

„To Kapitola 2 je nejspíš ještě strašidelnější než první díl - víc scén s klaunem Pennywisem, aby vás strašil ve snech. Zároveň ale film ztrácí velkou část kouzla tím, že se z pubertálních hrdinů stali dospělí. Se třemi hodinami stopáže je ten film prostě příliš dlouhý,“ myslí si Peter Sciaretta, editor serveru Slashfilms.com.



„Bylo pěkné vidět, že se v některých scénách vrátili i herci z předchozího dílu, ale nevím, zda to hercům z tohoto pomohlo, nebo spíš ublížilo. I tak se ale současní, dospělí herci vyrovnají těm předchozím. Časové proskakování dějem je ve filmu zmatené, ale nakonec si zvyknete,“ míní filmový kritik Paul Shirey.

Nadšený byl Steven Weintraub, šéfredaktor internetového magazínu Collider. „To Kapitola 2 je úžasný film. Dospělí herci odvádí skvělý výkon a líbilo se mi, jak film míchá staré věci s novými. Nechci toho prozradit příliš mnoho, protože je mi jasné, že většina z vás se na to zajde podívat. Gratulace všem, kteří se na filmu podíleli. Odvedli dobrou práci,“ napsal na svůj Twitter.

#ITChapterTwo is awesome. The adult cast is perfect and loved the way the film mixes in the old and new. I don't want to say too much because most of you are going to see it. Congrats to everyone that worked on it for a job well done. pic.twitter.com/b8yFZe3FzU