To nejlepší od českých a slovenských výtvarníků. Lustr si opět posvítí na fantastický svět ilustrace

PRAHA I nenápadná zídka může za sebou skrývat velké dobrodružství. Takové je poselství letošního festivalu Lustr, který od 4. do 10. října nabídne v Praze to nejlepší ze současné české a slovenské ilustrace včetně několika ukázek zahraničních výtvarníků.

Ta zídka se může skrývat v jakémkoli zapadlém koutě, ve velkoměstě i drobné obci. Jakmile se ale člověk protáhne dírou z vypadaných cihel, ocitne se ve světě plném fantazie. Na obloze se vznášejí vzducholodě spolu s raketoplány, z bujné vegetace na člověka hledí páv opatřený anténkami a tykadly, na střeše domu se k sobě tiskne pár zamilovaných mimozemšťanů a u dětské prolézačky se na zemi povaluje zapomenutý sputnik. Jedná se o vizuál, který k letošnímu ročníku nakreslil ilustrátor Michal Bačák. Motto festivalu totiž zní: Město, jeho hrdinové a umělá inteligence.

Jde o novinku – Lustr se letos koná už popáté, ale nikdy dřív neměl jednotné téma. „Dopředu nevíme, jak ho ilustrátoři pojmou, jestli ho poctivě zpracují, nebo se ho jen okrajově dotknou,“ vysvětluje organizátorka Nadia Sheshuková. To se uvidí až v Hybernské 4, momentálně neobydleném domu v centru Prahy, kde by měl časem vzniknout kampus Karlovy univerzity. Lustru se tento rok zúčastní přibližně padesát výtvarníků, kteří zabydlí jednotlivé pokoje a přemění je v dočasnou galerii.

„Jeden z nejvýraznějších bude izraelský ilustrátor Ori Toor, který se k ilustraci dostal přes svou maminku, jež dříve navrhovala vzory na koberce a on se jí díval pod ruce. To ho pak přivedlo k ilustraci,“ přibližuje zahraniční hosty Sheshuková. Dalším bude například Španěl Miguel Ángel Camprubí López, jenž se věnuje i animacím, nebo Američanky Beatriz Ramosová a Judy Mamová z online galerie Dada.nyc. Ta funguje jako pomyslný pingpongový stůl pro ilustrátory – jeden nakreslí nějaký motiv, druhý na něj naváže svou kresbou a třetí v něm pokračuje. A je jedno, jestli je z New Yorku, Kapského Města nebo Tokia. Ilustrace se pak dají i koupit, ale pouze za kryptoměny.

Z českých ilustrátorů bude podle Sheshukové stát za to například Jan Šrámek, dvojice Tomski & Polanski, Juliana Chomová nebo Maria Makeeva, která ilustruje magazín LN Pátek. Ta pro Lustr připravila tisky inspirující se mytologiemi. Kromě toho přehlídka nabídne sérii workshopů, přednášek, koncertů a projekcí, připravena bude také divácká soutěž o nejoblíbenějšího ilustrátora. „Chystáme také Lustr talks, kde budou zahraniční hosté vyprávět o tom, co dělají, jak to dělají a proč to dělají,“ shrnuje organizátorka. Ze 150 přihlášených výtvarníků bylo nakonec vybráno 44 jmen.

Festival se stejně jako loni usídlil v Hybernské 4 nedaleko náměstí Republiky. Jde o nevyužitou budovu, kterou by Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chtěla postupně oživit a přeměnit v nový kampus. „Studenti uměleckých oborů se mají kde scházet, protože jsou na to jejich školy zařízené, ale Karlova univerzita nic takového zatím nemá,“ dodává Sheshuková. Na čtvrtečním zahájení proto vystoupí DJ Mimomrtn a Veronika Ruppert, ilustrátor Filip Pošivač připraví Exkurzi do hlavy ilustrátora, Adéla Marie Jirků workshop Transformeři, Dana Lédl alias Myokard kurz Být ilustrátorkou a mámou – fenomén zvaný freelance a nakonec celý festival uzavře Neverenough párty a Creative jam.