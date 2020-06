To nejlepší z novinářské fotografie. Na Staroměstské radnici začala výstava World Press Photo

PRAHA Na Staroměstské radnici v Praze budou ode dneška k vidění vítězné snímky z aktuálního ročníku fotožurnalistické soutěže World Press Photo. Česká metropole je prvním místem, kam výstava zamířila po nedávné premiéře v Amsterdamu. Světovou přehlídku letos doplní výstava Koronavirus - Život v nouzovém stavu, na které představí své práce čeští fotoreportéři dokumentující téma koronaviru v Čechách. Jsou mezi nimi i Ondřej Deml a Roman Vondrouš z České tiskové kanceláře.

Výstavy budou přístupné do 28. června každý den od 10:00 do 19:00 kromě pondělí, kdy je otevírací doba od 11:00 do 19:00.



Výsledky World Press Photo byly oznámeny 16. dubna, kvůli koronavirové krizi se vítězové o svém úspěchu letos dozvěděli prostřednictvím internetu a tradiční slavnostní udílení cen v Amsterdamu se nekonalo.

Fotografií roku se v soutěži letos stal snímek ze súdánských demonstrací Japonce Jasujošiho Čiby, který působí jako fotoreportér francouzské tiskové agentury AFP pro východní Afriku a Indický oceán. Na vítězné fotografii Straight Voice (Jasný hlas) zachytil poetický moment uprostřed krvavých protestů v Súdánu. Snímek zobrazuje mladého muže, který mezi demonstranty v záři světel z mobilních telefonů recitoval básně.

Druhé místo v kategorii problémy dnešní doby získal americký fotograf Steve Winter, který se věnoval fenoménu tygrů chovaných v zajetí. Porota ocenila i dva autory souborů z požárů v Austrálii. Prvním je Sean Davey z AFP a druhým Matthew Abbott, který dokumentoval situaci pro Panos Pictures a The New York Times.

Vystaveny budou i snímky, které zachytily zásadní politické události. Nicolas Asfouri byl se svou sérií demonstrací z Hongkongu nominován i na Story roku, nakonec získal první místo v kategorii události. Romain Laurendeau dlouhodobě sleduje situaci v Alžírsku, kde vysoká nezaměstnanost a frustrace vyústily v demonstrace. Nechybějí témata jako migrace Jihoameričanů do USA, demonstrace v Chile nebo dlouhotrvající konflikty v Sýrii a na Blízkém východě.