Tolkienova osudová láska. Slavného spisovatele si zahraje Nicholas Hoult

LONDÝN Slavný spisovatel J. R. R. Tolkien se „podívá“ na filmová plátna. Životopisný snímek by se měl zaměřit na jeho vztah k Edith Brattové, ale i na léta v zákopech první světové války. Snímek má světovou premiéru naplánovanou na 10. května letošního roku.

Beren a Lúthien. Příběh lásky člověka k elfské princezně je středobodem mytologie magického světa, který vytvořil britský spisovatel J. R. R. Tolkien. Bájná romance měla ale předobraz v něm samém a jeho manželce Edith. Právě jejich vztah bude středobodem připravovaného filmu, ve kterém si ústřední dvojici zahrají Nicholas Hoult (Favoritka, Rebel v žitě) a Lily Collinsová (Spisovatel, Zrození šampióna).

Nezůstane ale jen u vztahu. Snímek se také podle dostupných informací soustředí na Tolkiena jako na začínajícího profesora anglického jazyka. Také zmapuje některé z jeho zážitků z vřavy první světové války.

Do režisérského křesla usedl Fin Dome Karukoski, který na sebe upozornil hlavně předloňským biografickým filmem o homosexuální ikoně, výtvarníkovi Touko Laaksonenovi, kterému nikdo neřekl jinak než Tom of Finland. Autory scénáře jsou pak David Gleeson (The Front Line, Kovbojové a andělé) a Stephen Beresfort (Pride).