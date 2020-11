Tom a Jerry se dočkají vlastního celovečerního filmu. Tentokrát po boku Chloë Grace Moretzové

NEW YORK Newyorská čtvrť Manhattan bude svědkem něčeho, co nemá úplně obdoby. Animovaní kocour s myší tam svými souboji zničí luxusní hotel. Snímek Tom a Jerry zamíří do českých kin 4. března.

V luxusním hotelu se má za několik dní odehrávat svatba století. Je tedy důležité, aby všechno bylo perfektně přichystáno. Proto je potřeba se zbavit malé hnědé myši, jež brouzdí hotelovými chodbami a krade jídlo. Úkolem pověřená zaměstnankyně hotelu (Chloë Grace Moretzová) si přizve ke spolupráci šedivého kocoura. Tím začínají pořádné patálie... Film je volnou adaptací jednoho z prvních příběhů dvojce Hanna-Barbera, ve kterém se z dvojice oblíbených hrdinů poprvé stanou nesmiřitelní nepřátelé.

V hlavních rolích se kromě Toma a Jerryho objeví již víše zmíněná Chloë Grace Moretzová (Kick-Ass: Nářez), Michael Peña (Ant-Man) a Ken Jeong (Pot a krev).

Režisérem snímku je Tim Store (Shaft, Mysli jako on). O scénář se postarali Michael H. Weber a Scott Neustadter (oba Papírová města, Hvězdy nám nepřály) . Mimochodem, třináct dílů původního Toma a Jerryho vznikalo v téhdejším Československu. Ve studiu Bratří v triku je pro společnost Rembrand Films vyrobil oscarový producent Gene Deitch, který se v roce 1958 právě za tímto účelem do Prahy přestěhoval. Nakonec zde zůstal natrvalo.