Tom Cruise poletí do vesmíru. První film z kosmu chystá společně s agenturou NASA

Popularita vesmíru ve filmech je obrovská. Jako příklad můžeme jmenovat vysokorozpočtové filmové hity jako Ad Astra (2019), Interstellar (2014) nebo Gravitace (2013). Zatím ale žádný z filmů nebyl točen přímo ve vesmíru, černé vzduchoprázdno byla vždy vytvořena jen ve studiu. To už by se ale brzy mělo změnit.

„Potřebujeme populární média, aby inspirovala novou generaci inženýrů a vědců. Jen ti totiž mohou ambiciózní plány agentury NASA učinit skutečností,“ napsal na Twitter správce agentury Jim Bridestine.



NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv