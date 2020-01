Tom Hanks získal čestné řecké občanství. Rodina slavného herce pomohla zemi při požárech

ATÉNY/PRAHA Americký herec, producent a režisér je nově čestným občanem Řecka. Řecká vláda ocenila jeho kulturní zásluhy a pomoc při požárech v roce 2018. Spolu s Hanksem bylo občanství nabídnuto i jeho ženě a dvěma synům.

„Vyrážím do roku 2020 jako čestný občan Řecka. Kronia pola! (což víceméně znamená šťastný rok),“ napsal herec na sociální síti Twitter počátkem ledna. Když Hanks se v pondělí dozvěděl, že je nominován na Oscara za roli ve filmu A Beautiful Day in the Neighborhood, slavilo se už i v Řecku. Země se rozhodla čestné občanství nabídnout i Hanksově ženě Ritě Wilsonové a jejich dvěma synům, Chesterovi a Trumanovi.

Jako hlavní z důvodů řecké noviny uvedly, že čtveřice Hanksových pomáhala při požárech v roce 2018. Rodina byla zrovna na dovolené v rezortu Mati kousek od Athén. „Hanksovi zmobilizovali dárce po celém světě a ti pak pomohli obětem zasaženým požáry,“ dala vědět řecká vláda. Předloňské požáry v Řecku za sebou kromě zraněných zanechaly i 103 mrtvých.



Zbylí tři členové rodiny Hanksových mají teď formálně rok na to, aby se rozhodli, zda poctu přijmou. Sám Tom Hanks je v Řecku jako doma. Na ostrově Antiparos vlastní letní sídlo a každoročně si najde čas na jeho návštěvu. Rita Wilsonová má zase řecké předky. Manželé spolu v roce 2002 produkovali snímek Moje tlustá řecká svatba, který velmi odlehčeným způsobem představil řeckou kulturu a zvyky americkým divákům.