Zemřel Tom Robbins. Mumifikovaného Krista poslal do stánku s hot dogy

„Byl obklopen svojí rodinou a věrnými domácími mazlíčky. V těchto posledních těžkých kapitolách byl statečný, vtipný a milý. Chtěl, aby na něj lidé vzpomínali čtením jeho knih,“ napsala Robbinsová na Facebooku. V příspěvku neuvedla příčinu spisovatelova úmrtí.

Robbins je autorem osmi románů a pamětí s názvem Tibetský broskvový koláč. Spisovatel od počátku 70. let minulého století podněcoval kontrakulturní smýšlení mladých lidí knihami, jejichž zastřešující filozofií bylo to, co nazýval „vážnou hravostí“.

Nabádal k tomu, aby se o ni usilovalo co nejbizarnějšími způsoby. Jeho romány jsou plné fantaskních postav, absurdních metafor, klikatých dějových linií a prostupují je autorské komentáře.

Postavy v Robbinsových románech se často vymykají normálu. Řadí se mezi ně Sissy Hankshawová, stopařka s nezvykle velkými palci v románu I na kovbojky občas padne smutek, který se stal kultovním. Dalším z nekonformních hrdinů je pacifistický agent CIA Switters, který se zamiluje do jeptišky v románu Když se z teplých krajů vrátí rozpálení invalidé. V románu Hubené nohy a všechno ostatní figuruje mluvící plechovka vepřového masa s fazolemi.

Román Další dálniční atrakce vypráví o tom, jak bylo mumifikované tělo Ježíše ukradeno z Vatikánu a skončilo ve stánku s hot dogy na severozápadě USA. V Robbinsových knihách také často hrají roli silné ženské hrdinky, díky čemuž si ho oblíbily zejména čtenářky.

Přestože oslovil mladé čtenáře, literární establishment si Robbinse nikdy neoblíbil. Podle některých kritiků jsou jeho zápletky šablonovité a jeho styl přemrštěný.

„Snažím se mimo jiné míchat fantazii a spiritualitu, sexualitu, humor a poezii v kombinacích, které se v literatuře ještě nikdy neobjevily. Když čtenář dočte jednu z mých knih,... chtěl bych, aby byl ve stavu, v jakém by byl po Felliniho filmu nebo koncertu Grateful Dead,“ řekl Robbins v rozhovoru s časopisem January v roce 2000.