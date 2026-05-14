Tomáš Klus ruší nejbližší koncerty. Na videu vylíčil zdravotní potíže

Klus o nepříjemné diagnóze informoval fanoušky ve středu, a to prostřednictvím videa na sociálních sítích. „Přátelé, strašně nerad natáčím tohle video,“ svěřil se viditelně zklamaný zpěvák. Zároveň přiznal, že jeho hlasivky teď potřebují absolutní klid. „Můžu teď jen potichu mluvit, nebo ještě lépe nemluvit vůbec,“ uvedl.
Podle jeho slov ho nyní čekají další vyšetření. „Zítra ráno jedu na CT krku, aby mi zjistili a doufám i vyvrátili, že tam mám nějakou cystu nebo kýlu,“ řekl otevřeně Klus, který zároveň poprosil fanoušky o podporu. „Přeju vám všem, abyste byli zdraví. Mám vás rád a promiňte,“ dodal.
Kvůli zdravotnímu stavu musel zpěvák zrušit několik nejbližších vystoupení. Na některých akcích ho nahradí jiní interpreti, například kapela Vypsaná fiXa nebo zpěvák Michal Horák.
Klus přitom už před několika dny v rozhovoru pro Český rozhlas přiznal, že ho hlasivky začínají zlobit více než dřív. „Takový problém jsem s hlasivkami ještě neměl,“ uvedl tehdy zpěvák, který v pátek slaví čtyřicáté narozeniny.
Tomáš Klus patří mezi nejpopulárnější české písničkáře posledních let. Proslavil se hity jako Nina, Pocity nebo Marie a kromě hudby se věnuje také herectví. Objevil se například ve filmech Anglické jahody či Tajemství staré bambitky. Se svou manželkou Tamarou vychovává tři děti a dlouhodobě patří mezi výrazné osobnosti české kulturní scény.