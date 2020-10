Tomáš Klus zemřel, tvrdí zpráva. Jde ale jen o internetový podvod

PRAHA Hudebník Tomáš Klus na sociálních sítích ve středu zveřejnil údajnou zprávu ze serveru iDnes.cz, jež ho prohlašovala za mrtvého. Jenže šlo o mystifikaci, která na iDnes.cz nikdy nevyšla a kterou na Facebooku sám Klus vyvrátil. „Sdílelo se to tak rychle a tak mohutně, že jsem neřešil, odkud vítr vane a hlavně chtěl situaci uklidnit,“ napsal k tomu.

Klusův příspěvek do čtvrtečního odpoledne nasbíral tisícovky reakcí a komentářů. Někteří z uživatelů zpěváka kromě ostrých nadávek nabádali i k podání žaloby proti serveru iDnes.cz.

Zpěvák později celou situaci vysvětlil: „Prosím vás, ten printscreen je fejk. Nejen téma, ale i server na nějž je umístěn. Nemá to nic do činění s iDnes.cz, ani se mnou, natož s naším složitějším vztahem. Tohle je ,legrace‘ nějakého mladíka z Twitteru, kterou od rána řešíme s příbuznými, s kamarády i fanoušky, kterým to moc legrační nepřišlo. Sdílelo se to tak rychle a tak mohutně, že jsem neřešil odkud vítr vane a hlavně chtěl situaci uklidnit, uvést na pravou míru. Serveru iDnes.cz se omlouvám za sdílení bez komentáře a navrhuji spolupráci v rámci dalšího postupu.“



Zpráva o zpěvákově úmrtí se údajně šířila ze sociální sítě Twitter. Jeden z uživatelů si udělal legraci a fotomontáž vypustil do světa. Ta si pak začala žít vlastním životem. To i přes fakt, že screenshot je na první pohled odlišný od domovské stránky serveru iDnes.cz.

„Celou věc jsme prošetřili. Podobný text nikdy v systému nebyl, nedisponujeme ani fotografií u údajného článku. Jedná se tedy o jasný podvrh s cílem poškodit iDnes.cz,” řekl vedoucí zpravodajství serveru Matyáš Kaiser.



„Šíření takovýchto vymyšlených zpráv je samozřejmě protiprávní. Zasahuje jak do práv postiženého zpravodajského média, protože poškozuje jeho dobrou pověst a zneužívá jeho značku, tak i do práv dotčené osoby, která je ‚obětí‘ takové zprávy, v tomto případě pana Kluse. Oba by se mohli bránit vůči tomu, kdo takovou ‚fake news‘ připravil, soudní cestou,” řekl pro iDnes.cz ředitel právního oddělení vydavatelství Mafra Vladan Rámiš.