Kotek je měkkej, ale Mádl by byl dobrej. Vorel vzpomíná, jak obsazoval Gympl

Jak si před lety Tomáš Vorel vybral pro roli v Gymplu Jiřího Mádla? Vlastně trochu náhodou. „Hledali jsme gympl, kde ten film budeme točit. A na Budějovické ze školy vycházel Kotek, tak jsme se pozdravili, a já si pak doma řekl: Kotek ten je měkkej, ale Mádl by byl dobrej,“ vzpomíná v nadsázce. Na castingu pak tehdejší hvězdu Snowboarďáků požádal, aby na něj zakřičel a poslal ho „do prdele“. „Zařval tak strašně, že jsem se lekl. A bylo to.“

Čas však pokročil a dostat Jiřího Mádla na natáčení bylo pro Vorla tentokrát složitější než dřív. „Normálně jsme ho fakt málem nemohli dostat na natáčení. Už jsem začal hledat náhradníka,“ vzpomíná režisér na dobu, kdy byl Mádl zaneprázdněný povinnostmi okolo jeho velkofilmu Vlny.

„Byl jsem už tak naštvanej, že jsem mu napsal, že jestli nebude komunikovat s produkcí, tak ho přeobsadím. A vážně jsem začal hledat někoho jiného,“ popsal Vorel.

Impuls natočit pokračování filmů Gympl a Vejška vzešel i od diváků. „Ptali se, jak to bude s Kolmanem, jak to bude s Kocourkem... Co se jim stane? Tak jsem se také začal zajímat, co by se jim asi mohlo stát za pět, deset let,“ říká. Přiznává ale, že vždycky chtěl do pokračování přinést něco nového: „Herci musejí zůstat, to by jinak nemělo ten půvab. Ale chtěl jsem jiný scénář, jiné muzikanty, jiné writery.“

Chtělo se ale do dalšího dílu představitelům hlavních rolích? „Nejdřív nechtěli. První verzi scénáře dokonce odmítli. Tak jsem si říkal, že se na to vykašlu. Pak jsme se ale s autorkou Sany do toho znovu pustili a napsali druhou, třetí, čtvrtou verzi — a pak už řekli: Skvělý, úžasný, to je ono,“ popisuje.

Gympl ho přivedl na policii

Vorel se brání, že by chtěl cíleně točit kultovní filmy. „Já jsem točil vždycky ze srdce, s kamarády, s radostí. Ne s ambicí být kultovní,“ tvrdí. Úspěch podle něj přišel sám: „Doba, lidi, atmosféra, otevřená mysl a srdce se spojily do těch filmů. Třetí generace už cituje z Kouře nebo Gymplu.“

Překvapivě přiznává, že se na své filmy dívá kriticky. „Já bych všechny filmy nejradši přetočil. Už teď, když dostříhávám Džob, vím, jak bych to přetočil,“ říká. „Člověk pořád dělá chyby, neustále.“

Vorel také vzpomíná na to, že po Gymplu měl problémy s policií. „V nějakém rozhovoru jsem řekl, že jsem chodil ven se sprejery po akcích, abych nasál atmosféru. Někdo to nahlásil a musel jsem jít na výslech. Vysvětloval jsem jim, že jsem nic nesprejoval, jen se díval,“ popisuje. „Na besedě mi pak jeden pán řekl: Pane režisére, vás by měli zavřít. Vy nabádáte děti k vandalství.“

Na rozdíl od jiných filmařů zveřejňuje Tomáš Vorel své snímky i na YouTube. „Když už si to lidi stejně stáhnou z úložišť v hrozné kvalitě, tak ať se na to radši dívají zdarma a v nejlepší kvalitě. A YouTube umožňuje i reklamy, takže se to stejně trochu monetizuje,“ vysvětluje. „Nejdřív mě všichni proklínali, že kazím trh. A teď to dělají všichni.“