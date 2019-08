Trable moderátorů ranní show. Apple se pro svou vlastní službu vytáhne hvězdně obsazeným seriálem

LOS ANGELES Jennifer Anistonová, Rheese Witherspoonová, Billy Crudup nebo Steve Carell. To jsou jen některá jména, která se podařilo společnosti Apple sehnat do nového seriálu pro vlastní streamovací platformu Apple TV+. Tou hodlá Apple konkurovat zavedeným službám jako HBO GO a Netflix. Seriál bude mít premiéru někdy na podzim roku 2019.

Pohled do života lidí, se kterými každé ráno vstává celá Amerika. Moderátoři, ale i dramaturgové nebo technici. Jejich každodenní rituály a problémy se ocitají pod dramatickým drobnohledem. Alespoň takto prezentuje svůj chystaný seriál společnost Apple. Takovými lidmi jsou i Alex Levyová (Jennifer Anistonová), Mitch Kessler (Steve Carell), Cory Ellison (Billy Crudup) a Bradley Jacksonová (Reese Witherspoonová).

Na seriálu se významně podílí producentka a režisérka několika epizod Mimi Lederová (Pošli to dál, seriál Pozůstalí). Tvůrcem seriálu (showrunnerkou) je Kerry Ehrinová (seriály Batesův motel a Kauzy z Bostonu).

Apple pro svou novou službu, kterou hodlá spustit 20. září letošního roku, chystá celou řadu ambiciózních projektů (kompletní seznam ZDE), ale The Morning Show bude určitě jednou z hlavních zbraní boje mezi Applem a zaběhnutými službami. Válka o diváky se po spuštění služby ještě více vyostří.