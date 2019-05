Trend hudebních biografií. Po Queenech a Eltonu Johnovi by na řadu mohla přijít Madonna

LOS ANGELES/PRAHA Režisér Dexter Fletcher prozradil, že po Bohemian Rhapsody a Rocketmanovi by rád zpracoval i životní příběh zpěvačky Madonny. Ta si ale své soukromí obyčejně pečlivě střeží.

„Točit snímek o Madonně by bylo jako jet na horské dráze. Jestli mám zpracovat příběh nějaké další hudební ikony, musí to být ona,“ sdělil Dexter Fletcher v rozhovoru pro server GSC. „Nevím, jestli by byla z toho nápadu nadšená, ale to by byl fantastický příběh,“ dodal režisér.

Madonna by ale možná nadšená nebyla. O hollywoodském zpracování kariéry „Královny popu“ se spekulovalo již v roce 2017. Zpěvačka ale na sociálních sítích nápad odsoudila. „Nikdo jiný neví, co jsem viděla a vím já. Jen já můžu vyprávět svůj příběh. Každý jiný, kdo to zkusí, je šarlatán a blázen. Něco, kdo by chtěl okamžitý úspěch bez práce. To je problém naší společností,“ popsala Madonna. Neznamená to nutně konec plánů. Je zde mnoho možností včetně většího zapojení Madonny do tvorby samotného scénáře a podobně.



Hudebník Fletcher

O americkém režisérovi Dexteru Fletcherovi je v poslední době hodně slyšet. Průlom pro Fletchera, který měl do té doby na kontě dobře hodnocené, ale nepříliř výrazné filmy jako Orel Eddie a Divoký Bill, nastal, když v režisérském křesle loňského snímku Bohemian Rhapsody nahradil Bryana Singera.

Ačkoliv Singer měl v té době snímek již prakticky hotový, studio ho vyhodilo za zanedbávání práce. Singer navíc neměl příliš dobré vztahy s kolegy a ještě byl obviněn ze sexuálního zněužívání. Nikdo se k němu nehlásil a slávu za Bohemian Rhapsody shrábl z velké části právě Fletcher. Ukazovaly to i děkolvací řeči z ceremoniálů filmových cen, kde Singerovo jméno nebylo zmíněno ani jednou.



Fletcher měl ale v době finišování v přípravě ještě snímek Rocketman, který se ve čtvrtek 30. května dostal i do českých kin. Příběh zpěváka Eltona Johna s hercem Taronem Egertonem (Kingsman, Orel Eddie) je podle recenzí snad ještě lepším snímkem, než bylo Bohemian Rhapsody. Dexter Fletcher si tak své jméno vydobyl na příbězích zpěváků a kapel. Rád by v tom nejspší i pokračoval.