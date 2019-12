Třetí tanec divákům nestačil. Semifinále StarDance opustil youtuber Karel “Kovy“ Kovář

Praha V sobotu během semifinále soutěže StarDance na ČT účinkující předvedli paso doble a slowfox. Každý pár zatančil dvakrát a po sečtení bodů od poroty a diváckých SMS se rozhodlo o prvních finalistech. Zbylé dva páry zatančily potřetí, a o postupu do finále rozhodli pouze diváci. Finalistou je Jakub Vágner, Veronika Khek Kubařová a Matouš Ruml. Ze soutěže byl vyřazen Karel “Kovy“ Kovář.

Semifinálový večer byl rozdělen na dvě půlky, kdy účastníci předvedli dva tance paso doble a slowfox. V druhé půlce byli oznámeni dva definitivní finalisté a zbylé dva páry předvedly svůj třetí tanec, kterým se snažily ještě získat přízeň diváků pro postup do finále. Předposlední soutěžní večer byl rovněž ozvláštněn tím, že každý porotce si vylosoval taneční pár, kterému dělal mentora v rámci tréninků a příprav na tento večer.

Semifinalisté jubilejní desáté řady StarDance.

Pod taktovkou porotce Zdeňka Chlopčíka tak odstartoval devátý večer herec Matouš Ruml a Natálie Otáhalová. Zatančili slowfox, ze který si vysloužili 37 bodů. ,,Skláním se před vámi, co jste dokázali,“ okomentoval výkon porotce a mentor Chlopčík. Za paso doble si od poroty vysloužili maximální hodnocení, tedy 40 bodů. ,,Tohle je ukázka toho, že dobré věci nejsou o dokonalosti, ale o přidané hodnotě,“okomentoval druhý tanec Jan Tománek ,,Strečoval jste tělem, a to mě bavilo moc,“ dodal.

Herečka Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička začali s paso doble v duchu westernu. ,,Trošku jsem z toho cítil únavu, nebyla jste úplně zpevněná, tak jak bych si představoval, ale tou soutěží procházíte parádně,“ řekl Jan Tománek, který páru dělal i rádce. ,,Já jsem si poprvé Veroniko všiml, že máte i ruce,“ podotknul Richard Genzer. Tatiana Drexler přiznala, že rovněž cítila z výkonu málo energie, a že měla vysoké očekávání. Od poroty si nejdříve vysloužili 32 bodů, za slowfox pak 35 bodů.

Tatiana Drexler dávala taneční rady youtuberovi Karlu “Kovy“ Kovářovi a Veronice Liškové. V první půlce zatančili slowfox. ,,Byli jste výborní, i to držení, emoce a hudba, podle mě se vám to fakt podařilo,“ řekla Tatiana Drexler. Pár získal 33 bodů v obou dvou případech. Jejich paso doble pochválila celá porota. Jan Tománek označil výkon za jejich nejlepší latinu. ,,Celou dobu jste si hlídal postavení, byla to velmi rytmicky těžká choreografie, ale vy jste to zvládnul,“ reagoval Zdeněk Chlopčík.

Jakub Vágner a Michaela Nováková zatančili paso doble pod vedením Richarda Genzera. ,,Vidět rybáře tancovat je jako vidět křečka žonglovat,“ komentoval Vágnerův výkon Genzer. ,,Já vás mám ráda, ale vy jste se trefili do něčeho, co se mi nelíbí, skrčené nohy u chlapa působí směšně,“ sdělila Tatiana Drexler. Na Tománka působil Vágner uvolněně, akorát mu vytkl ,,uskákanost.“ Chlopčík ocenil energii a oční kontakt s taneční partnerkou. Pár získal za paso doble 29 bodů.

,,Jsem trochu dojatý, protože si myslím, že jste můj první pedagogický úspěch,“ reagoval na jejich slowfox Richard Genzer. ,,Byl to krásný tanec na krásnou hudbu a jsem nadšená,“ dodala po 2. tanci Tatiana Drexler. Za slowfox si vysloužili 38 bodů.

Finalisté desáté řady

V druhé polovině večera bylo pozastaveno hlasování diváků. Byli vyhlášeni dva definitivní postupující finalisté. Oddychli si tak Jakub Vágner s Michaelou Novákovou a Matouš Ruml s Natálií Otáhalovou.

Třetí tanec předvedl Karel “Kovy“ Kovář a Veronika Lišková. Připomněli si waltz z čtvrtého večera, kdy soutěžící tančili v rytmu pohádkových melodií. Veronika Khek Kubařová s Dominikem Vodičkou předvedli valčík. Hlasovací brány byly tak znovu otevřeny a diváci rozhodli pro Kubařovou a Vodičku, kteří se tak stali třetím finálním párem soutěže.

Youtuber Karel “Kovy“ Kovář se svou tanečnicí Veronikou Liškovou byli vyřazeni a umístili se na 4. místě jubilejní desáté řady soutěže. ,,Pokud mohu nějak vystihnout dnešní večer, tak je to to nejlepší, co jsem za velmi dlouhou dobu zažil, myslím si, že ten výsledek je fér a velmi se těším, že se tady ve finále zase všichni sejdeme,“ okomentoval verdikt mladý youtuber.

V příštím, již posledním kole diváci uvidí znovu všech deset soutěžních párů na parketě. Každý z finalistů předvede svůj nejlepší standard, latinu a freestyle.