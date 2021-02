Trezor nebo Kávu si osladím. Připomeňte si slavné hity Ladislava Štaidla

PRAHA V neděli 31. ledna zemřel ve věku 75 let hudební skladatel, textař a podnikatel Ladislav Štaidl. Během své hudební kariéry spolupracoval s mnoha českými umělci. Připomeňte si se serverem Lidovky.cz Ladislava Štaidla jeho nejznámějšími hity.

Oheň, voda, vítr

Interpret: Dalibor Janda

„Oheň, voda, vítr být

Samolepky lásky po kapsách

Deset tisíc přátel mít

Jít v plátěnkách...“









Kávu si osladím

Interpret: Karel Gott

„Kávu si osladím o trochu víc

svý bendžo naladím, a jinak nic.

Oslavím sám Vánoční svátky

a na jaře si vrásky spočítám...“









Trezor

Interpret: Karel Gott

„Ze zdi na mě tupě zírá,

po trezoru temná díra,

poznám tedy bez nesnází,

že tam nepochybně něco schází,

ve zdi byl totiž po dědovi,

velký trezor ocelový.

Mám tedy ztrátu zdánlivě minimální.“





Pábitelé

Interpret: Karel Gott

„Pojď, půjdeme na zem hledat démanty,

Z těch vzácně obyčejných vět.

Pojď, půjdeme jen tak lidem číst z úsměvů,

Pojď se dívat, jak milují svět.“









Nestarej se, kamaráde

Interpret: Karel Gott



“Nestarej se kamaráde,

s kým si porozumím,

s kým se nerad loučím každé ráno.

Nestarej se kamaráde

já sám rady si vím.“





Mží ti do vlasů

Interpret: Ladislav Štaidl

„Mži ti do vlasů, když úsvit stříbří pláč.

Mží ti do vlasů a krásná zůstává.

Jak rád bych na tu krůpěj sáh,

jež se ti třpytí na řasách.

Mží ti do vlasů a můj vlak hvízdá v tmách.“





Padá hvězda

Interpret: Waldemar Matuška

„Padá, hvězda padá, hučí vodopád,



Bdím, vždyť noc okrádá,

bdím, vím oč se bát v nocích kdy,



padá hvězda bledá, studí půlměsíc,

má ruka tvou hledá, tvá jí nejde vstříc.“