Trumpová a Musk na Twitteru naráželi na Matrix. Jděte oba do pr****, vzkázala jim Lilly Wachowská

Ve filmu Matrix dostane mladý hacker Neo (Keanu Reeves) od Morphea (Lawrence Fishburne) na výběr dvě možnosti, modrou a červenou pilulku. „Vezmeš si modrou tabletku, příběh končí, probereš se doma a budeš věřit tomu, čemu budeš chtít,“ popisuje Morpheus první možnost. „S tou červenou zůstaneš v říši divů a já ti ukážu, jak hluboko králičí nora vede,“ pokračuje druhou možností. „Pamatuj si, já ti nabízím jen pravdu. Nic víc,“ dodává.



Internetová roztržka vznikla kvůli tweetu Elona Muska, v němž vybízí své fanoušky, aby si vzali červenou pilulku (red pill). Zjevná narážka na kultovní film Matrix (1999) zlidověla tak, že se dnes v Americe používá jako označení pro ty, kteří si naplno uvědomili současnou politickou situaci a nenechají si od politiků věšet bulíky na nos. Často je však tento termín, někdy též uváděn jako redpilled, vnímaný jako krajně pravicový či výsměšný.



Na Muskův příspěvek reagovala Ivanka Trumpová, dcera prezidenta Donalda Trumpa, s tím, že ona už si svou červenou pilulku vzala.

To si ale nenechala líbit Lilly Wachowská, jedna ze sourozeneckého dua stojícího za ságou Matrix, a oba aktéry poslala do patřičných míst. Sestry Wachowské (dříve bratři Wachowští) se netají svým odporem k Trumpovi a jeho režimu.

Fuck both of you