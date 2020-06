TrutnOFF BrnoON bude s padesáti účinkujícími možná největším festivalem léta

Pořadatelé někdejšího festivalu Trutnoff, který si vybíral po opuštění trutnovského areálu Na Bojišti volno, se po třech letech vracejí do hry pod názvem TrutnOFF BrnoON. A zdá se, že době navzdory s velkou parádou.

Podle aktuálních informací hodlají v novém areálu - tedy na „nových lovištích“, jak praví jejich známá indiánská rétorika - poblíž řeky Svratky v brněnských Pisárkách, v lokalitě zvané Na Střelnici přivítat ve dnech 21. až 23. srpna padesát účinkujících. Tím by se suverénně vyhoupli na pozici největšího českého letního hudebního festivalu, alespoň co se počtu účinkujících týče. Publikum samozřejmě bude muset respektovat tisícový timit, pokud se do té doby nic nezmění.

„Program našeho setkání si téměř v ničem nezadá s dramaturgií festivalu, jak jej znají jeho fanoušci za více jak třicetiletou historii,“ říká za pořadatele Eva Navrátilová a přibližuje: „Přehlídku bude po dobu tří dnů tvořit několik scén. Na Hlavní scéně lze očekávat různorodou dramaturgii s oblíbenými kapelami ‚velkého‘ Trutnoffa. Novým prvkem bude Alternativní undergroundová bytová scéna, naopak již neodmyslitelnou součástí bude Hare Krishna camp a Tábor pod křížem. To vše s omezenou kapacitou, jen pro tisícovku návštěvníků. Ze známých důvodů budou scházet zahraniční interpreti.“

Letošní ročník festivalu samozřejmě proběhne bez zahraničních interpretů a za přísných hygienických opatření. „V žilách nám proudí undergroundová krev a na výjimečné stavy jsme připraveni,“ zdůrazňuje zakladatel přehlídky Martin Věchet. „Vrátíme se ke kořenům, z nichž jsme vzešli, a připomeneme si počátky našeho přátelského a spikleneckého setkání se silnou kmenovou rodinnou atmosférou pospolitosti, kterou měl rád i náš náčelník Václav Havel,“ slibuje si od staronové akce.

Mezi prvními jmény účinkujících, která pořadatelé oznámili, jsou J.A.R., Mňága a Žďorp, Plastic People of the Universe, Oldřich Kaiser s Dášou Vokatou nebo Visací zámek. Vstupenky za 1600 Kč lze objednávat na stránkách festivalu.