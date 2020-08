TrutnOFF BrnoON podruhé: Přece nejsme z cukru!

Dění v areálu Na Střelnici v sobotu, druhý den letošního ročníku festivalu TrutnOFF BrnoON, poznamenalo počasí. Odpoledne dusno a horko, pak "výstražná" přeprška, při vystoupení Garage s Tonym Ducháčkem vyslovená průtrž mračen, pak už jen občasně se vracející snesitelné deštíky. "Ale přece nejsme z cukru," poznamenal frontman Mňágy a Žďorp Petr Fiala.

Odpolední program představil na hlavní i vedlejší alternativně scéné hned několik písničkářů a písničkářek. Zahájil to jeden z praotců českého folku Jaroslav Hutka s výběrem převážně svých prastarých hitovek ze 70. let, do starého, léta neměnného, ale publikem vždy aplaudovaného repertoáru sáhl i trutnovský oblíbenec Jiří Schmitzer.

Ve stanu zahrála své převážně niterné a baladické písně s klavírem a akordeonem Sylvie Krobová a o nějaký čas později Jana Šteflíčková, která mimo jiné zařadila „světovou premiéru“ písničky o máničkách, která ji cestou na festival napadla ve vlaku. Obě dámy bohužel musely bojovat s přeslechy z hlavního pódia, obě se ale s tímto handicapem popasovaly se ctí.

Program na hlavní scéně byl stejně stylově barvitý, jako předchozího dne a večera. Místní Čankišou se velmi energicky položili do originální podoby world music, Originální pražský synkopický orchestr zavzpomínal na dvacátá léta a starý jazz se suzafonem, herečka a zpěvačka Bára Poláková přivezla vlastně ryzí pop music, ale takovou, při jejímž poslechu by se ani zarytý alternativec nemusel rdít studem.

Hlavními hvězdami dne bezpochyby byli Mňága a Žďorp, která svůj set zahájila nenápadně v duchu unplugged a možná trochu přehlížených písní, pak „přezbrojila na elektriku“ a spustila nadšeně přijaté „greatest hits“, které publikum, statečně vzdorující nástrahám počasí, vysloveně nadchly. A totéž platilo - alespoň pro ty fanoušky, kteří mají ke kapele vztah - pro Visací zámek, který program uzavíral a jeho dunění se nad Brnem neslo hluboko přes půlnoc.

Dnes program „brněnského Trutnova“ končí. Vystoupí mimo jiné Petr Váša, Mucha, Michal Prokop nebo Kittchen. Tedy opět všehochuť přístupů k hudbě, která je pro tento festival poznávacím znamením.