Tupým šípem se trefit nedá. Nový Robin Hood je propadák u diváků i kritiky

SHERWOODSKÝ LES Legenda o Robinu Hoodovi byla zfilmovaná již mnohokrát. Nikdy ale s takovým rozpočtem a hvězdnou sestavou herců. Očividně to ale nestačilo - kritici se předhánějí v tom, kdo snímek více strhá a kinosály zejí prázdnotou. Snímek má českou premiéru 10. ledna 2019.

Robin z Locksley (Taron Egerton) je zbojník sídlící v Sherwoodském lese. Po ruce má svou věrnou partu včetně Willa Scarletta (Jamie Dornan), tlustého mnicha Tucka (Tim Minchin) a Malého Johna (Jamie Foxx). Nová verze klasického příběhu, za kterou stojí režisér Otto Bathurst (Černé zrcadlo, Peaky Blinders - gangy z Birminghamu) a výkonný producent Leonardo DiCaprio, ale svými šípy podle všeho minula cíl.

„Nové verze starých příběhů je mají představit novému publiku. Nabídnout svěží pohled a příběh, který je relevantní pro dnešní dobu. Robin Hood se ale ani nesnaží. Místo toho scenárističtí nováčci Ben Chandler a David James Kelly doručili až trestuhodně špatný scénář plný klišé,“ myslí si o filmu Yolanda Machadová z webu The Wrap.



„Herecké obsazení je bez výjímky příšerné. Jamie Dornan hraje Willa Scarletta asi tak dobře, jako hrál Christiana Graye v Padesáti odstínech šedi. Taron Egerton, výborný v sérii Kingsman, je zde nudný,“ míní Johnny Oleksinski z deníku The New York Post. „Město Nottingham vypadá jak římská pevnost, kde všichni nakupují v módním butiku Zara,“ dodává.



„Dobrý film o banditovi by měl něco říct o současném světě. Takové filmy potřebujeme. Jenže Robin Hood není dobrý film o banditovi. Není to dobrý film o Robinu Hoodovi. A hlavně, není to zkrátka vůbec dobrý film,“ shrnul své názory Mike Cecchini ze serveru Den of the Geek.





„Možná je vlastně příhodné, že umělé efekty v tomto filmu vypadají jako z roku 2003,“ píše David Ehrlich z webu Indie Wire.





Největší kasovní propadák roku?



Robin Hood do hry o diváky vstupoval s udávaným rozpočtem 100 milionů dolarů. Po prvním týdnu v kinech je jasné, že bude mít velký problém dosáhnout alespoň na to. Celosvětově si v premiérovém týdnu, kdy se očekává největší návštěvnost, vydělal slabých 23,8 milionů.

Situaci připomíná i loňský snímek Král Artuš: Legenda o meči režiséra Guye Ritchieho. Ten nabídl modernizovanou, akční verzi příběhu rytířů Kulatého stolu. Snímek se nicméně stal kasovním propadákem, který se na sebe ani nevydělal - při rozpočtu 175 milionů dolarů si z kin celosvětově odnesl jen 148,7 milionů.