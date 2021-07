Tvůrci divácky úspěšných Vlastníků dotočili novou komedii Mimořádná událost

PRAHA Na začátku července skončilo natáčení komedie Mimořádná událost v režii Jiřího Havelky a producenta Marka Jeníčka. Oba jsou podepsáni pod diváckou oceňovanou komedií Vlastníci, na kterou přišlo do tuzemských kin přes 320 tisíc diváků. Film bude mít v tuzemských kinech premiéru v roce 2022.

„Názvem si nadbíháme, ale samozřejmě doufám, že ano, že to bude pro diváky mimořádný zážitek v mnoha ohledech,“ uvedl režisér a scenárista Havelka.



Příběh se odehrává během jednoho letního dne a začíná na malém vlakovém nádraží, které opouští lokálka s několika různorodými pasažéry. Ponor do mezilidských a partnerských vztahů byl inspirován skutečnou událostí.

„Čerpal jsem ze zprávy, která proletěla českým veřejným prostorem více než před rokem, a částečně z veřejně dostupné zprávy drážní inspekce šetřící tuto mimořádnou událost. Vlak jel Českomoravskou vrchovinou a zastavil, protože měl poruchu s brzdami, strojvůdce vystoupil, odvzdušnil brzdy a ono se mu to samo rozjelo zpátky vinou gravitace. Ten vlak jel, zcela neřízen, ale zase v protikopci zastavil, takže se nic nestalo, trvalo to čtrnáct minut a my o tom natočili celovečerní film,“ sdělil Havelka.



Hlavní postavy, manželskou dvojici Romany a Romana, ztvárnili Jana Plodková a Igor Chmela. V dalších rolích návštěvníci kin uvidí Jaroslava Plesla či Jenovéfu Bokovou. „Igor Chmela plně naplňuje představu dospělého, který nikdy nedospěl a Jana velmi dobře zase postavu alkoholičky, které se zvyšuje míra alkoholu v krvi během jízdy vlakem,“ konstatoval Havelka.

Režisér Havelka vystudoval jihlavské gymnázium, režii alternativního a loutkového divadla na DAMU. Již během studií začal hrát a režírovat na malé scéně Ypsilonky. Také je jedním z členů kabaretního divadla Vosto5, které proslulo autorskými inscenacemi, jejichž základním stavebním kamenem je improvizace. V roce 2007 získal Cenu Alfréda Radoka jako talent roku.

Jeho filmový debut Vlastníci z roku 2019 proměnil tři z 12 nominací výročních cen Český lev České filmové a televizní akademie. Klára Melíšková si odnesla Českého lva jako nejlepší herečka ve vedlejší roli. Další nominaci proměnil tento film za scénář pro Havelku a pro nejlepší herečku v hlavní roli, Terezu Rambu (Voříškovou).