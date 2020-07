Tvůrci hororů se zase překonávají. Tentokrát budou zabíjet ‚obyčejné‘ džíny

MONTREAL Chcete uškrtit levou, nebo pravou nohavicí? Hororový film Slaxx je další z řady děsuplných bijáku se střeleným námětem. Snímek režisérky Elzy Kephartové se premiéry dočká ještě letos.

Jeansy značky Super Shaper jsou nejmodernější výdobytek módního průmyslu. Automaticky se totiž přizpůsobí každému typu postavy. Jenže tyto kalhoty si tak nějak žijí vlastním životem a když jsou odeslány do ústřední prodejny módního řetězce CCC, rozpoutají krvavou lázeň. Zaměstnanci se navíc nemohou dostat ven, protože je uvnitř zamkne bezpečnostní systém. Začíná boj o přežití - strašidelný a černohumorný.

Za filmem stojí kanadská režisérka Eliza Kephartová. Ta se do diváckého podvědomí zapsala biblicky laděným filmem Go in the Wilderness z roku 2013.

Ve filmu hrají Romane Denis, Tianna Noriová, Stephen Bogaert, Brett Donahue, Aris Tyrosová nebo Erica Andersonová.