‚Učili jsme se hantýrku pražského podsvětí.‘ Roli mladičkého agenta si zahrál kouzelník Žito

Praha Kdo dal na Štědrý večer roku 2018 přednost klasickým příběhům a neviděl pohádku Kouzelník Žito, ten se nyní na televizních obrazovkách s Denisem Šafaříkem setkává poprvé. S knírkem a napomádovanými vlasy stojí po boku Jaroslava Plesla a Jiřího Langmajera v kriminálním seriálu z období první republiky Zločiny Velké Prahy, který každou neděli vysílá Česká televize.

Není to špatný začátek herecké kariéry. První díl seriálu zhlédly přes dva miliony diváků a šlo o nejsledovanější úvodní epizodu za posledních patnáct let. Šafařík v něm hraje mladičkého agenta Martina Nováčka, který se ustavičně stává terčem posměšných komentářů svých nadřízených. Tvrdí, že on by si podobné chování líbit nenechal, a o své postavě mluví jako o ,,éterickém chlapci“. Stejně tak na mě při osobním setkání působí sám herec, který je klidný a přemýšlivý, s odhodláním si ale jde za svými sny.