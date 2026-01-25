„Milí fanoušci, kamarádi, máme na srdci jednu důležitou novinu. Po více než 20 letech existence jsme se rozhodli vstoupit do nové éry UDG a provést změny v sestavě,“ oznámila kapela na Facebooku.
„Zvenku mohla kapela v posledních letech působit stabilně a funkčně – koncerty fungovaly, energie s publikem byla silná. Uvnitř skupiny se ale postupně ukazovalo, že nám nejde najít společnou cestu, aktivně tvořit a sdílet radost ze všech věcí, které ke kapelnímu životu patří,“ napsala dále.
V kapele zůstane zpěvák a saxofonista Adam Kupera, kytarista Tomáš „Volt“ Vohradský a bubeník Tomáš „Jugi“ Staněk. Kapelu opustí Pavel a Petr Vrzákovi a Bohumil Němeček.
„Chápeme, že pro část z vás je to změna, která může vyvolávat emoce a otázky. Minulost zůstává a vážíme si jí – teď se soustředíme na to, kam UDG míří dál,“ doplnila kapela v příspěvku, pod kterým jsou podepsaní „Adam, Volt a Jugi“.
Podle Pavla a Petra Vrzákových jde však o odchod proti jejich vůli. „Byla to dlouho dopředu připravovaná akce bez našeho vědomí,“ uvedl ve vyjádření pro iDNES.cz Pavel Vrzák, podle kterého jim byla kapela ukradena, protože ji založili oni dva. Zmínil také spor ohledně registrace ochranné známky UDG.
„Z kapely vyhodili tři lidi, kteří jí dali nejvíc, nechápu proč,“ doplnil jej bratr Petr Vrzák s tím, že je zklamaný a zničený.
Vrzák již dříve sdílel na svém Facebooku, že v sobotu mu byl odepřen přístup na sociální sítě kapely bez jakéhokoliv varování. Dále v příspěvku vyzývá k věrnosti a nevzdání se kapely.
Kapela UDG vznikla na konci devadesátých let v Ústí nad Labem. Název je odvozen od anglického slovního spojení Useless Demi-gods (nepoužitelní/zbyteční polobozi). Do roku 2025 nahrála šest studiových alb. Často na nich spolupracovali s ostatními interprety z české hudební scény.